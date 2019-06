Sposoby na praktyczne i eleganckie umeblowanie salonu. Odkryj je wszystkie!

Wprowadzasz się do nowego mieszkania? A może chcesz nieco odnowić salon? Skup się przede wszystkim na doborze mebli. To one dodają stylu i charakteru każdemu wnętrzu, a w przestrzeni reprezentacyjnej domu są szczególnie ważne. Powinny być nie tylko dopasowane do koloru ścian oraz dodatków, ale także funkcjonalne i wygodne. Pogodzenie tych dwóch aspektów nie jest takie proste. Usiądź zatem wygodnie, a my podpowiemy Ci, jak połączyć modę z praktycznością podczas wybierania mebli do salonu.

Nowoczesne meble do pokoju dziennego: dopasujesz je do każdego wnętrza

Bazą meblową do każdego salonu jest następujący zestaw: sofa lub narożnik, fotele, stolik kawowy, regały, witryny i szafka pod telewizor. Ostatnio do łask wróciły również odświeżone meblościanki. Są lżejsze w odbiorze niż klasyczne modele znane z domów naszych babć i wprowadzają do pokoju dziennego elegancję, a także harmonię. Utrzymane w jasnych kolorach meble nowoczesne zdadzą egzamin zwłaszcza w skandynawskich i minimalistycznych wnętrzach, a ciemniejsze w tej samej stylistyce pokochają miłośnicy klasyki. Ciekawym ruchem jest dopasowanie odcienia mebli do podłogi, trzeba jednak uważać, by pokój nie stał się zbyt monotonny albo sprawiał wrażenie przytłoczonego.

Istnieje kilka zasad, których warto trzymać się podczas urządzania salonu. Najważniejsza z nich to skierowanie kroków do sklepu meblowego na początku, jeszcze przed wyborem koloru ścian. Powód jest prosty: zakup nowych sprzętów to decyzja na lata, a zawsze łatwiej będzie przemalować ściany, niż zmieniać wszystkie meble w salonie, gdy coś nie będzie do siebie pasować. Atrakcyjnym sposobem na uzyskanie interesującego kontrastu okazuje się na przykład zastosowanie ciemnych mebli i jasnego koloru ścian, co wygląda wyjątkowo dobrze w większych pomieszczeniach.

Odpowiednie dobranie kolorów to klucz do sukcesu. Sprawdź, jak to zrobić

Moda co rusz się zmienia, dlatego w doborze nowoczesnych mebli do salonu najważniejszy jest umiar i wyczucie stylu. Sprawdzą się tutaj zwłaszcza proste formy w neutralnych barwach, jak modele dostępne w naszym sklepie Malo Design. Możesz też postawić na nasycone kolorystycznie elementy: kontrastowe żółte, niebieskie lub pomarańczowe krzesła będą doskonale wyglądać przy białym kuchennym stole. Pamiętaj, że optymalną ilością barw we wnętrzu są maksymalnie 3-4 różne kolory w proporcjach 70-20-10. Oznacza to, że 70% powinien stanowić kolor bazowy (neutralny), 20% barwa uzupełniająca (na przykład meble, narzuty) a 10% dodatki w mocnym kolorze, których jest najmniej.