Spór o ekspresówkę w Pysznicy. Zobacz mapy S74

– W Stalowej Woli ludzie nie mają gdzie mieszkać. To jest jedyne miejsce. Dlatego Pysznica jest zwana „sypialnią” Stalowej Woli, a wy wchodzicie z buciorami do łóżek – mówił mieszkaniec gminy Pysznica na spotkaniu informacyjnym dotyczącym drogi ekspresowej S74. – Żadnych korzyści dla gminy, wręcz przeciwnie, hałas, huk i smród. Nie po to uciekaliśmy z miasta na wieś, żeby mieć drogę ekspresową pod nosem! – komentował jeden z internautów. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Transprojekt Gdański zapewniali, że nie przyjechali do Pysznicy po to, by przekonywać mieszkańców do jakiegokolwiek wariantu. Chcieli wysłuchać ich opinii. No i się nasłuchali…

W spotkaniu brali udział między innymi Wiesław Sowa, zastępca dyrektora do spraw inwestycji rzeszowskiego oddziału GDDKiA, Joanna Sowa, naczelnik wydziału dokumentacji, Mateusz Sycz, kierownik projektu oraz Krzysztof Łubianka, kierownik pracowni projektowej z firmy Transprojekt Gdański, która wygrała przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Akcja informacyjna odbywała się z inicjatywy inwestora, czyli GDDKiA.

– Celem planowanej inwestycji jest uwolnienie od ruchu tranzytowego terenów zabudowanych w miastach Opatów, Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, a także w pobliskich miejscowościach oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze łączącej centralną część kraju z rejonami południowo-wschodnimi – opisywał Krzysztof Łubianka.

Wyliczał też korzyści wynikające z realizacji inwestycji, m.in. takie jak: większa swoboda ruchu, wzrost bezpieczeństwa, poprawa komfortu jazdy, zmniejszenie zużycia paliwa czy wreszcie wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie drogi ekspresowej.

Obecnie analizowane są cztery warianty przebiegu S74 przez gminę Pysznica. Trzy z nich – W1 (czerwony), W3 (zielony) oraz W4 (różowy) – były zarekomendowane do dalszego etapu przez GDDKiA w 2011 roku, po wykonaniu Studium Korytarzowego. Czwarty z analizowanych wariantów – TGD (pomarańczowy) – został niedawno przygotowany przez firmę Transprojekt Gdański. Było to warunkiem umowy.

– Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że na tym etapie wszystkie te warianty mają jednakową wagę. Nie ma żadnego wariantu, który byłby w tym momencie preferowany – zapewniał Krzysztof Łubianka, kierownik pracowni projektowej z Transprojektu.

Po omówieniu poszczególnych wariantów projektowanej drogi, głos mogli zabrać mieszkańcy gminy Pysznica. Swoje opinie i uwagi mogą zamieścić również w specjalnych formularzach.

Na sali nie brakowało osób, których domy zagrożone są rozbiórką lub pozostaną w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ekspresówki. Część mieszkańców poważnie obawia się o dorobek swojego życia. Wielu ma niespłacone kredyty na budynki, których za kilka lat może nie być lub ich wartość może znacząco spaść.

– Powinna powstać jeszcze jedna koncepcja, niech ona się nazywa TGD2, i niech ona idzie tymi terenami, gdzie nie będzie takich ingerencji w czynną zabudowę mieszkaniową – mówił mieszkaniec Jastkowic. Pytał też, dlaczego nie została wzięta pod uwagę możliwość poprowadzenia drogi od strony południowej Stalowej Woli, przy terenach przemysłowych HSW. To nawiązanie do wariantu W2, tzw. „hucianego”.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na etapie Studium Korytarzowego analizowano 7 wariantów. Firma Ayesa, po przeprowadzeniu analizy porównawczej, rekomendowała do dalszych prac warianty 2, 4 oraz 5. Najlepszą ocenę uzyskał wariant nr 4, kolejny był nr 2, a trzeci nr 5. Ostatecznie do następnego etapu przeszedł jednak tylko wariant nr 4. W piśmie z 2011 roku dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji z GDDKiA w Warszawie napisała do rzeszowskiego oddziału GDDKiA, że do etapu STEŚ rekomenduje się warianty 1, 3 oraz 4 (z drobnymi modyfikacjami).

Wariant nr 2 był również, jako jedyny, pozytywnie zaopiniowany przez gminę Pysznica w 2010 roku. O uzasadnienie odrzucenia wariantu „hucianego” dopytywało na spotkaniu wielu mieszkańców. Wyczerpującej odpowiedzi jednak nie uzyskali. Ma być ona udzielona gminie na piśmie.

