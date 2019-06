„spoKREWnieni” w Zbydniowie

Wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy oraz mieszkańcy Zbydniowa zapraszają do udziału w akcji „spoKREWnieni”, która odbędzie się 22 czerwca w budynku remizy OSP Zbydniów (ul. Księdza Nai 1). Krwiodawcy będą rejestrowani w godzinach od 9 do 13. Sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

Pobór krwi przeprowadzi ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi (krwiobus), zaparkowanym przed budynkiem remizy.

Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia.

Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny.

Kto może oddać krew:

– dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat,

– każda osoba zgłaszająca się do oddawania krwi lub jej składników musi legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL, może to być dowód osobisty lub paszport.

Ponadto każdy chcący oddać krew powinien:

– być wypoczęty,

– przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

– wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

– nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

– ograniczyć palenie papierosów,

– ważyć co najmniej 50 kg,(dysproporcja pomiędzy wagą a wzrostem może być przyczyną dyskwalifikacji),

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

– Wiemy również, że pośród państwa jest wiele osób, które nie mogą oddać krwi lub już to zrobiły, a mimo to czynnie chciałyby włączyć się w naszą zbiórkę. Dlatego informujemy, że dzięki współpracy z Fundacją DKMS Polska, każdy chętny będzie mógł zostać nie tylko krwiodawcą, ale i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. W tym celu w ramach naszej akcji, będzie działał punkt rejestracji Dawców szpiku. Ponadto będzie miała miejsce zbiórka funduszy na cele charytatywne – informują organizatorzy akcji.

Organizatorzy zapewniają:

– gorący posiłek regeneracyjny,

– ciasto i słodkości,

– kawę, herbatę i napoje,

– kącik relaksacyjny, w którym krwiodawcy nabiorą sił po oddaniu krwi,

– opiekę nad dziećmi w czasie gdy będziecie Państwo oddawać krew,

– szybki kurs pierwszej pomocy,

– słodki upominek dla każdego uczestnika,

– inne atrakcje dla krwiodawców i ich rodzin.

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod numerem telefonu: 697-364-572 i na profilu na Facebook’u pod nazwą: „spoKREWnieni” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie.