Sparta podsumowała rok 2019

Alan Witas zwyciężył we współzawodnictwie sportowym Sparty Stalowa Wola w roku 2019. Podsumowanie sezonu odbyło się w ubiegłym tygodniu w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.

Innej punktacji być nie mogło. Witas to jedyny medalista klubu. We wrześniu w Tarnowie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski do lat 16 w rzucie młotem 5 kg – wynik 50,26. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Przemyślu, Alan nie miał w swojej konkurencji godnych siebie rywali.

Miejsce drugie we współzawodnictwie klubowym zajął Szymon Chamot, srebrny medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegu na 1000 m, a trzecie Martyna Rębisz – dziewiąta zawodniczka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Toruniu w biegu na 1500 m.

Kolejne miejsca zajęli: 4. Jakub Krasowski, 5. Ewelina Tęcza, 6. Dominika Szymańska, 7. Kacper Rogala, 8. Krzysztof Gęśla, 9. Dawid Rurak, 10. Mateusz Nosek. Sklasyfikowano 30 zawodników.

Po sprawozdaniu przez prezesa Sparty, Pawła Drapały działalności sportowej w roku 2019 i nagrodzeniu najlepszych swoich zawodników, młodzi lekkoatleci uczestniczyli w pokazie laserów, który zafundowała im firma R-Voice. A było, na co popatrzeć.