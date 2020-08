Sokół wzmacnia się wychowankami Stali Stalowa Wola

Dwóch wychowanków Stali Stalowa Wola, Grzegorz Dziopak i Kacper Piotrowski (obydwaj z rocznika 2001) zostali wypożyczeni do Sokoła Kamień i prawdopodobnie zadebiutują już w najbliższym meczu swojej nowej drużyny ze Zdziarami.

W ostatniej kolejce Sokół pokonał na wyjeździe Olimpię Pysznica. Zwycięską bramkę zdobył pod koniec meczu Dominik Podstawek. Trener przyjezdnych, Marek Kusiak dysponował w tym dniu tylko dwunastką graczy. Tym dwunastym był rezerwowy bramkarz.

– Już przywykłem do takich sytuacji, szczególnie w okresie letnim – mówi trener Sokoła. – Damy radę. Czekam na powrót do zdrowia Grześka Woźniaka, który jest bardzo ważnym ogniwem drużyny i nie ukrywam, że rozglądamy się jeszcze za środkowym obrońcą. Żałuję przegranych derbów na inaugurację, z Podlesianką, bo to był mecz do wygrania. W Pysznicy zdobyliśmy zwycięską bramkę kilka minut przed końcem, ale już wcześniej nie wykorzystaliśmy kilku dobrych okazji.

Trzy punkty zainkasował także drugi Sokół, z Sokolnik, wygrywając z beniaminkiem z Chwałowic, ale przez ponad godzinę pachniało sensacją, bo po golu Pawła Koczwary Jeziorak wygrywał 1:0.

Bez punktów i bez zdobyczy bramkowej pozostaje Francesco Jelna. W Nowej Dębie przegrał 0:3, a wszystkie bramki dla Stali zdobył Patryk Wąs.

Zwycięstwo odniosła również Stal Gorzyce. Obydwie bramki zdobył niezawodny Grzegorz Szymanek.

Wyniki 3. kolejki:

Czarni – Stal G. 0:2 (0:1), Szymanek 2, Podlesianka – Łowisko 1:2 (0:1), Story – Iwanicki, Delekta, Pogoń – Transdźwig 4:1 (2:0), Stefan 2, Pigan, Karwacki – Durda, Słowianin – Bukowa 2:1 (1:1), Lachowski, Maciuba – Słowik, Brzyska Wola – Azalia 1:1 (1:1), Wrona – Sobota, Olimpia – Sokół K. 1:2 (1:1), Tofil – Socha, Podstawek, Zdziary – Siarka II 3:1 (1:0), Wojtas, Pchełka, Cichoń – Orzechowski, Stal ND – Francesco 3:0 (0:0), Wąs 3, Sokół S. – Jeziorak 2:1 (0:1), Michalski 2 – Koczwara,

4. kolejka, 15 sierpnia: Stal G. – Olimpia (15), Unia – Stal ND (17), 16 sierpnia: Siarka II – Pogoń (11), Azalia – Słowianin (16), Sokół K. – Zdziary, Łowisko – Czarni, Jeziorak – Podlesianka, Bukowa – Sokół S., Francesco – Brzyska Wola (wszystkie mecze o 17), pauzuje Transdźwig.