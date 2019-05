Sokół Sokolniki pierwszym finalistą PP

W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, grający w stalowowolskiej klasie okręgowej Sokół Sokolniki wyeliminował po rzutach karnych IV-ligowy Geo-Eko Ekoball Stal Sanok. W drugim półfinale Stal Rzeszów zmierzy się 29 maja z Sokołem Sieniawa, .

Z powodu złego stanu boiska w Sokolnikach spotkanie Sokoła z Ekoballem odbyło się na sztucznej nawierzchni w Stalowej Woli. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 2:2. W pierwszej części dogrywki sanoczanie objęli prowadzenie, ale piłkarze trenera Daniela Beszczyńskiego walczyli ambitnie do końca i w 118. minucie, wyrównali – po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, celną „główką” popisał się Mikołaj Muniak.

O tym więc, kto awansuje do finału decydowały rzuty karne. Przy stanie 5:5, do bramki nie trafił Słysz, natomiast nie pomylił się Warzocha i piłkarze, działacze oraz kibice Sokoła mogli rozpocząć taniec radości.

Sokół Sokolniki – Geo-Eko Ekoball Stal Sanok 2:2 (1:1, 3:3), rzuty karne 6:5

1-0 Fietko (41), 1-1 Adamiak (65), 2-1 Surdy (75-rzut karny), 2-2 Słysz (79), 2-3 Sieradzki (110), 3-3 Muniak (118)

Rzuty karne: 0-1 Sobolak, 1-1 Muniak, 1-2 Sieradzki, 2-2 Adamczyk, 2-3 Krzanowski, 3-3 Kloc, 3-4 Wójcik, 3-4 Chmiel, 3-4 Adamiak, 4-4 Surdy, 4-5 Lorenc, 5-5 Chowański, 5:5 Słysz, 6-5 Warzocha

Sokół: Polit – Kalinka, Kloc, Warzocha, Szymański – Muniak, Adamczyk, Fietko (69 Brzeski, 113 Drozdowski), Mądry (83 Jędral, 110 Chowański)) – Surdy, Chmiel.

Ekoball: Krzanowski – Kaczmarski (115 Suszko), Kokoć, Adamiak, Wójcik – Jaklik, Lorenc, Femin (46 Słysz), Ząbkiewicz (76 Słysz) – Kuzio (46 Sieradzki), Sobolak.

Sędziował Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Żółte kartki: Kloc, Muniak, Fietko – Adamiak, Lorenc, Słysz.