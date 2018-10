Sokół nie zmarnował okazji, ograł outsidera na jego boisku

Trzecie zwycięstwo odniósł Sokół Nisko. Jedenastka trenera Artura Szkutnika pokonała na wyjeździe ostatni zespół ligowej tabeli Korone Watkem Rzeszów. Drugi nasz zespół, Stal Gorzyce przegrał u siebie z JKS-em Jarosław.

Sokół ma wciąż poważne problemy kadrowe, ale w spotkaniu z outsiderem sięgnął dość łatwo po trzy punkty. Gospodarze tylko na początku spotkania postraszyli niżan. Przez większą część meczu przeważała nasza drużyna. Gdyby „sokoły” wykazały się lepszą skutecznością, ich zwycięstwo byłoby z całą pewnością dużo wyższe. Prowadzenie Sokołowi dał Michał Serafin, którzy wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Delekty. Drugą bramkę zdobył w 54. minucie Kata.

Stal gościła w Gorzycach JKS, a więc zespół, któremu marzy się powrót do III ligi. Goście potwierdzili swoją przynależność do czołówki, byli drużyna lepszą w przekroju całego meczu i zasłużyli na zwycięstwo, ale nie byłoby go, gdyby nie pechowa interwencja Wilka, który skierował piłkę do swojej bramki, kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry. Goście od 62. minuty grali w osłabieniu, czerwoną kartkę zobaczył ich stoper Maksymilian Szakiel. W Stali widoczny był brak pauzującego za nadmiar żółtych kartek Patryka Tura. Bez „Papryczki” siła ofensywna Stal była znikoma.

Watkem Korona Bendiks Rzeszów – Sokół Nisko 0:2 (0:1)

0-1 Serafin (34 – rzut karny), 0-2 Kata (54)

Korona: Szczepański – Delekta (65 Kuca), Ferenc, Ryżak (75 Gołda), Gwóźdź, Przybyło, Sarzyński, Witkowski (65 Kozicki), Bober (73 Senejko), Karwacki, Buszta (82 Bigus).

Sokół: Piętowski – Wojtak, Pliszka, Maciorowski, Kata (85 Sulich) – Tur, Drelich, Niedziałek, (67 Lewiński), Serafin, Mroczek (60 Piotrowski), Tyczyński,

Sędziował: Koza (Dębica). Żółte kartki: Delekta, Przybyło – Piotrowski. Widzów 100.

Stal Gorzyce – JKS 0:1 (0:0)

0:1 Wilk (84 – samobójcza)

Stal: Kozieł – Syguła (62 Pawlik), Winiarski, Wilk, Łuczakowski – Bernaś, B.Idec, Machowski, Falasa (62 Szustak) – Toś (82 Stelmach), Szymanek.

JKS: Lis – Broda, Szakiel, Saramak, Kuliga – Bała, Bańka (81 Ukrainets), Sobolewski, Pawlak (65 Przewoźnik) – Raba, Jurczak (85 Ptasznik).

Sędziował Paul (Leżajsk). Żółte kartki: Winiarski, Szymanek – Szakiel. Czerwona kartka Szakiel (62. minuta, druga żółta). Widzów 200.