Sokół mistrzem, Sokół wicemistrzem

W najbliższy weekend ostatnia kolejka w stalowowolskiej „okręgówce”. Już przed nią, wiadomo, że na półmetku rozgrywek najlepszą drużyną jest Sokół Nisko, a miejsce drugie przypadło Sokołowi Kamień. W ostatniej kolejce najlepsze drużyny pierwszej rundy sezonu 2019/20 wygrywały swoje mecze jak chciały. Niżanie podejmowali zespół Brzyskiej Woli. Gościom przez ponad pół godziny udawało się odpierać ataki lidera, ale w 34. minucie ich bramkarz nie miał nic do powiedzenie po strzale najlepszego strzelca Sokoła, Wojciecha Tyczyńskiego. Było to jego trzynaste trafienie w tym sezonie.

Wicelider z Kamienia gościł Pogoń. Znów pierwszoplanową postacią w zespole trenera Marka Kusiaka był doświadczony pomocnik, Grzegorz Woźniak. On otworzył wynik spotkania w pierwszej połowie i zamknął go kwadrans przed końcem. Woźniak strzela ostatnio, jak na zawołanie. Z jedenastoma golami zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców.

14. kolejka

SOKÓŁ NISKO – BRZYSKA WOLA 5:0 (1:0)

1-0 Tyczyński (34), 2-0 Juda (52), 3-0 Wąs (61), 4-0 Dudek (88), 5-0 Juda (90)

SOKÓŁ: Drzymała – Wąs (75 K.Lewiński), Stępień, Maciorowski, Buda (75 Wojtak), Tyczyński, Drelich (67 Przepłata), Juda, Szewczyk (80 Więcław), Tabaka, Urban (85 Dudek).

BRZYSKA WOLA: Baj – A.Kyć (85 Arkadiusz Hacia), Wrona, Kruk, Kiełboń (46 Mokrzycki), D.Kaczmarczyk, K.Kaczmarczyk (82 Wnuk), R.Kyć, Leniart (63 Staroń), Adrian Hacia (78 Bzdoń).

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Przepłata, Buda, Drelich – A. Kyć, Kruk. Widzów 150.

W pozostałych meczach:

Sokół Sokolniki – Olimpia 2:1 (1:1), Błażejowicz (sam.), Kloc – Stelmach, Stal Nowa Dęba – Zdziary 1:0 (0:0), Wilk, Słowianin – Unia 0:4 (0:2), Grześkiewicz, Łuczak, D.Gnatek, Błajda, Sokół Kamień – Pogoń Leżajsk 4:1 (1:0), Woźniak 2, Horajecki, Kobylarz – A.Drożdżal, Transdźwig – Siarka II 4:0 (1:0), Stąporski 3, Jeczeń, Bukowa – Stal Gorzyce 1:4 (0:0) (Kaczmarczyk – Szymanek, Falasa, Tur, Stelmach, Francesco – Łowisko 2:4 (1:1), Bielak, Zygmunt – Olko 2, S.Gumiela, Kobylarz.