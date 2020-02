Sobota, 15 lutego – „Stalowa Wola  Boxing Show”

W środę, 12 lutego minął rok od śmierci Lucjana Treli. W najbliższą sobotę, 15 lutego w hali MOSiR w Stalowej Woli odbędzie się pierwszy memoriał jego imienia – „Stalowa Wola Boxing Show”.

Walki zawodowców i amatorów, oglądać będą medaliści Mistrzostw Świata i Europy, stalowowolskie legendy boksu, przyjaciele i znajomi Lucjana Treli. Galę organizuje Dariusz Snarski i jego grupa Chorten Boxing Production. Transmisję z niej przeprowadzi Polsat Sport.

– Niestety ze względów zdrowotnych zabraknie Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego z Tokio i brązowego medalisty IO w Tokio. Obecni będą m.in. Roman Gotfryd, były pięściarz Stali Stalowa Wola, wicemistrz Europy z 1977 roku i brązowy medalista Mistrzostw Świata z 1978 roku, a także pochodzący z Mielca Andrzej Rżany, 3-krotny uczestnik turniejów olimpijskich, brązowy medalista MŚ 1999 i ME 2004 oraz 11-krotny indywidualny mistrz Polski – mówi Dariusz Snarski, olimpijczyk z Barcelony.

15 lutego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kibice będą mogli spotkać także wspaniałych miejscowych pięściarzy sprzed lat, medalistów Mistrzostw Polski, m.in.: Stanisława Drozda, Stanisława Szado, Tadeusza Fedejko, Jana Gotfryda, Juliana Fryzowicza, Juliana Myśliwca, Janusza Mostrąga, Kazimierza Korlatowicza, Stanisława Pabisza, Władysława Wydrę, Józefa Rżanego. Gościem gali będzie także trener Ludwik Algierd, który przed 60 laty odkrył talent Lucjana Treli – najlepszego pięściarza wagi ciężkiej pochodzącego ze Stalowej Woli.

– Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, a więc na krótko przed moim przyjściem na świat, Lucjan Trela stoczył pamiętną walkę z Georgem Foremanem. Styl naszego legendarnego zawodnika pasował do boksu zawodowego, ale wtedy nie było możliwości, aby Polacy walczyli na ringach profesjonalnych. Mnie udało się przejść na zawodowstwo w 1998 roku, ale to było co najmniej 2 lata za późno. Podczas ME w Vejle przegrałem na punkty pomocnicze, przy remisowym werdykcie, z Rumunem Leonardem Doroftei, ówczesnym amatorskim Mistrzem Świata i 2-krotnym brązowym medalistą olimpijskim. Później zmienił nazwisko na Leonard Dorin i został mistrzem świata zawodowców. Niestety tak jak Trela nie miałem wsparcia w pewnym momencie i przepadła szansa – powiedział Dariusz Snarski, który wśród profesjonalistów był pretendentem do tytułu mistrza Europy.

W głównej sobotniej walce podczas I memoriału Lucjana Treli Przemysław „Smile” Gorgoń (9-6-1, 5 KO) z Chorten Boxing Production spotka się z Gruzinem Malkahazem Sujashvilli (10-10-0 8 ko). Pojedynek został zakontraktowany na 8 rund w wadze super średniej. W kategorii junior ciężkiej, pogromca Krzysztofa Zimnocha – Krzysztof Twardowski (7-2-0, 5 KO) zmierzy się z Ugandyjczykiem Hamzą Wandera (19-16-3, 14 KO).

Nie zabraknie walk w wadze ciężkiej. Debiutujący Krzysztof Włodarczyk powalczy z Andrzejem Szkutą (0-1), Michał Bańbuła (13-28-0, 1 KO) z Michałem Bołozem (2-2-0) i Brytyjczyk Eli Frankham (2-0-0) z Białorusinem Artsiomem Cherniakevichem (3-26-0, 3 KO).

W innych pojedynkach, w wadze półśredniej Jakub Dobrzyński (4-3-1, 1 KO) skrzyżuje rękawice z Wojciechem Grochowskim (0-1-0), a w kategorii średniej kolejny debiutant z grupy Dariusza Snarskiego Krzysztof Warekso z Białorusinem Siarheiem Krapshylą (4-25-2, 3 KO0.

– Memoriał Lucjana Treli zaczniemy od walk w boksie olimpijskim. Wystąpią ciekawi zawodnicy młodego pokolenia. np. Artur Proksa, Tobiasz Zarzeczny – mistrz Polski młodzików ze Stali Stalowa Wola Boxing Team – Kajetan Kalinowski czy Karol Zieliński, który przegrał z Mateuszem Masternakiem podczas grudniowych mistrzostw Polski w Opolu – dodał organizator zawodów w Stalowej Woli.

Honorowym Patronatem Galę objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Dla Chorten Boxing Production to będzie już 41 event.