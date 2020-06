Sobie zrobił prezent i całej „Stalówce”

Strzelając dwa gole Olimpii Elbląg – były to także jego pierwsze trafienia w II lidze – Kacper Śpiewak sprawił sobie piękny prezent na 20 urodziny, które obchodził cztery dni wcześniej, a Stali zapewnił jeden punkt, który może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu tabeli na koniec sezonu.

Po meczu młodzieżowiec Stali bardzo skromnie skomentował swój wyczyn, mówiąc, że piłka dwa razy znalazła go w polu karnym i udało mu się oddać dwa strzały, które uratowały Stali remis.

– Po to wszedłem na boisko, żeby pomóc drużynie – mówił w wywiadzie dla stacji TV.com. – Trener powiedział mi, żebym szukał swojej szansy i udało się. Cieszę się i co moge jeszcze powiedzieć, że na każdym treningu będą starał się udowadniać swoją wartość – mówił wychowanek klubu, nominalnie środkowy obrońca, który w meczu z Olimpią spisał się niczym wytrawny snajper.

