Nowa inicjatywa społeczna w MDK o nazwie „Słowem po słońce” zmierza do zebrania 15 000 zł na wakacje dzieciaków z Domu Dziecka w Stalowej Woli. Mamy na to czas do 15 maja.

Pomysł na „Słowem po słońce” pojawił się wraz z pytaniem Urszuli Bałutowskiej o możliwość zorganizowania w MDK jej wieczoru autorskiego, podczas którego chciałaby przedstawić swoje wiersze i fotografie wydane w dwóch tomikach: „Still life” oraz „Zmrok”. Jej słowa i obrazy wołają o powrót człowieka do siebie – o zwykłe ludzkie człowieczeństwo.

Stąd też propozycja Urszuli Bałutowskiej, by ktoś kto pragnie zachować przy sobie dwa tomiki, wpłacił dowolną kwotę na szlachetny cel.

2 marca, podczas spotkania autorskiego, będzie można nabyć wspomniane tomiki wierszy z fotografiami. Całkowity dochód z nabywania kolekcji słów przeglądających się w fotografiach zostanie przeznaczony na wyjazd wakacyjny wychowanków z Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Ale ze zbiórką startujemy już 6 lutego podczas koncertu „Oskarowa muzyka filmowa” w wykonaniu Orkiestry i Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Podczas kolejnych wydarzeń, autorka i społeczność MDK, proszą o szczodrość w wypełnianiu puszek wolontariuszy.