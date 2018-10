SLO stuknęła dwudziestka

[Zdjęcia] „Uczniowie są najważniejszym ogniwem szkolnym. To my od was zależymy, a nie wy od nas. To dzięki wam, my możemy realizować siebie”. – Te słowa, 1 września 1998, w chwili rozpoczynania działalności Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli wypowiedział ówczesny dyrektor Janusz Zarzeczny. W jubileuszowym roku placówki, już jako starosta stalowowolski, podkreślił, że słowa te są nadal aktualne.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Oficjalne uroczystości odbyły się 28 września.

Szczegółowo o historii tej placówki pisaliśmy na łamach „Sztafety” w numerze 38. Przypomnieliśmy wówczas, że jednym z założycieli szkoły był Janusz Zarzeczny, który funkcję dyrektora pełnił przez 10 lat. Jak były dyrektor a obecny starosta wspomina ten czas?

– Szkoła ta powstała w czasie wyżu demograficznego młodzieży. Powiat stalowowolski nie mógł zapewnić młodzieży miejsca w szkołach powiatowych. Dlatego trzeba było pomyśleć o rozwiązaniu tej sytuacji. Ówczesny zarząd pod kierownictwem prezydenta Alfreda Rzegockiego zwrócił się do mnie, żeby w tej szkole,w której kiedyś była tylko podstawówka, stworzyć nowe liceum. Oczywiście podjąłem się tego zadania bez większego zastanowienia – mówi Janusz Zarzeczny.

