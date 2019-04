Skowrońska i Szlęzak pod truchłem wiaduktu

– Jesteśmy w Nowosielcu, w miejscu, które powinno być przyszłością dla Niska i fantastycznym miejsce dla rozwoju gospodarczego. Tutaj można zlokalizować inwestycję europejską, na to są potrzebne pieniądze, ale nie tak, jak deklaracja roku 2025 i mostu w Stalowej Woli za 360 milionów złotych – mówiła posłanka PO Krystyna Skowrońska, stojąc pod straszącą od lat konstrukcją niedokończonego wiaduktu drogowego nad tzw. szerokim torem w Nowosielcu w gminie Nisko.

Posłance, kandydującej do Parlamentu Europejskiego, jak podczas poprzedniej konferencji prasowej, towarzyszył były prezydent Stalowej Woli, Andrzej Szlęzak. Miejsce oczywiście nie było przypadkowe. Na pobliskim obszarze władze Niska chcą otworzyć uzbrojone i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne. – To byłby taki podkarpacki HUB (węzeł – red.) gospodarczy dla Stalowej Woli i Niska, zlokalizowany pomiędzy koleją i drogami krajowymi. To jest wizjonerskie przedsięwzięcie z szansą na realizację, także dzięki unijnemu wsparciu – podkreślała posłanka Skowrońska…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 16 (18.04.2019)