SKB podsumował rok 2018. I nagrodził!

Stalowowolski Klub Biegacza podsumował rok 2018. Tradycyjnie, uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono zawodników, którzy w ubiegłym sezonie odnosili największe sportowe sukcesy, podziękowano także firmom, które wspomagały finansowo działalność klubową. Spotkanie uświetnił swoim występem iluzjonista Grzegorz Pietruszka, a zakończyła je zabawa taneczna. Rzecz jasna trwała do białego rana. Inaczej być nie mogło, wszak tu o kondycję każdego uczestnika, kompletnie żadnych obaw mieć nie można było. Sami długodystansowcy…

– SKB liczy dzisiaj 84 członków – mówi Stanisław Łańcucki, mistrz Polski i mistrz świata weteranów w biegu na 2 km z przeszkodami z roku 2018 r. – Klub się rozwija i rośnie w siłę i dlatego też te nasze coroczne imprezy podsumowujące działalność klubową, stają się coraz większe (śmiech). W ubiegłym roku nasi zawodnicy odnosili naprawdę znaczące sukcesy. I nie tylko na bieżni czy w crossie, także w triathlonie, w biegu na orientacje. Mamy zawodnika, Rafała Serwackiego, który ukończył bieg na 100 km. To naprawdę wielki wyczyn. Niech ktoś rowerem spróbuje zrobić „setkę”, to się przekona jaka to jest łatwizna.

W ostatni tydzień marca w Toruniu odbywać się będą halowe masterskie mistrzostwa świata, na które szykuje się czwórka reprezentantów SKB: Małgorzata Siembida, Bogdan Dziuba, Piotr Rochowski i Stanisław Łańcucki. Będzie to pierwszy sprawdzian stalowowolskich biegaczy w roku 2019.

Nagrodzenia za szczególne osiągnięcia w roku 2018: Rafał Serwacki – ukończenie „Biegu 7-dolin” na 100 km, Małgorzata Jarocka – brązowy medal Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim, Justyna Zaorska – srebrny medal Mistrzostw Polski Mastersów w biegu na 800 m, zdobycie Korony Półmaratonów., Małgorzata Siembida – złoty medal Mistrzostw Polski Mastersów w biegu na 10 km i srebrne medale w biegach na 1500 i 5 000 m, Stanisław Łańcucki – złoty medal Mistrzostw Świata Mastersów w biegu na 2000 m z przeszkodami, złote medale Mistrzostw Polski Mastersów w biegach na 2 km z przeszkodami i na 5000 m, Bogdan Dziuba – złoty medal Mistrzostw Polski Mastersów w biegu na 5000 m i srebrne medale w biegach na 1500 i 10 000 m, Piotr Proszowski – srebrny medal Mistrzostw Polski Mastersów w biegu na 800 m i brązowy medal w biegu na 400 m, Adam Szymański – brązowe medale Mistrzostw Polski Mastersów w biegach na 1500 i 5000 m, Piotr Rochowski – złoty medal Mistrzostw Polski Nauczycieli w półmaratonie, Marcin Nowak – brązowy medal w drużynie w Wojskowych Mistrzostwach Polski w półmaratonie, Dodatkowo nagrodzono jeszcze trzy inne osoby. Tytuły „Objawienie Roku 2018” otrzymali: Barbara Skrzypczak i Marian Włodarczyk, natomiast Anna Starońska została uhonorowana za pracę na rzecz SKB, jego promocję w Internecie w mediach społecznościowych.

Uhonorowani zostali także sponsorzy wspierający działalność SKB: Mastal, Remet, Radmax, NCS, Lech, Superrior Industries, Kochan, Armes, Cerkamed i Toyota Sacar