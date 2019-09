„Sikorski” ma nowe boisko

Oczekiwana od wielu lat zarówno przez uczniów jak i nauczycieli inwestycja sportowa wreszcie stała się faktem. ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli wzbogacił się o nowe boisko wielofunkcyjne, którego oficjalne otwarcie odbyło się 9 września br.

W ramach zadania przebudowane zostało istniejące boisko do piłki siatkowej plażowej na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na obiekcie znajduje się boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa. Kompleks zabezpieczony jest ogrodzeniem panelowym.

Inwestycja sportowa pochłonęła 779,4 tys. zł z czego 389,7 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.