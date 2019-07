Siatkarki Solnej Wieliczka potwierdziły swoją moc

Na boiskach do siatkówki plażowej na terenie zespołu odkrytych basenów MOSiR w Stalowej Woli, rozgrywano w miniony weekend jeden z czterech turniejów półfinałowych Mistrzostw Polski Kadetek. Do finału awansowały z każdego z nich cztery najlepsze drużyny. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli. Do rywalizacji przystąpiło 16 par: z Łodzi, Kalisza, Starego Sącza, Łasku, Sosnowca, Wieliczki (wicemistrzynie Polski z 2018 roku – Maja Salwa i Klaudia Łyduch), Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Chrzanowa, Zaleszan i Stalowej Woli, wyłonionych wcześniej w turniejach eliminacyjnych

Nasz region reprezentowały dwie pary: Natalia Kita i Maryla Paterek (UKS Zaleszany) oraz Kinga Prawica/Weronika Kosak i Zuzanna Bełczowska/Natalia Rejment (obie Vega MOSiR Stalowa Wola).

Stojące na wysokim poziomie zawody, odbywały się systemem brazylijskim, co oznaczało, że druga porażka eliminowała z imprezy. Nie brakowało więc zaciętej walki o każdą piłkę na każdym centymetrze boiska, okrzyków radości, ale także łez po przegranych spotkaniach.

Siatkarki Solnej Wieliczka, Maja Salwa/Klaudia Łyduch potwierdziły w Stalowej Woli, że nie przypadkiem zdobyły w ubiegłym roku wicemistrzostwo Polski. W meczu o pierwsze miejsce pokonały Wiktorię Frosik i Esterę Sośniecką (UMKS-PMOS Chrzanów). Miejsce trzecie zajęły Wiktoria Lach/Oliwia Laszczyk (ŁKS Żeńska Siatkówka Łódź), a czwarte Angelika Floryan/Julia Kruczek (Poprad Stary Sącz). Te cztery pary powalczą w finałowym turnieju MP.

Z podkarpackich zespołów najlepiej wypadła para Zuzanna Bełczowska/Natalia Rejment, które zostały sklasyfikowane na miejscu dziewiątym. Sędzią głównym był Henryk Darocha z Mysłowic.