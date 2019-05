Siarka prowadzi, ale pewna awansu, być nie może

10 kolejek pozostało do zakończenia sezonu w stalowowolskiej „okręgówce”. Od dłuższego czasu na czele ligowej tabeli znajduje się Siarka II Tarnobrzeg, ale zarówno rezerwy Stali Stalowa Wola, jak również zespół Sokoła Kamień, nie zrezygnują do końca rozgrywek o to, by zdystansować tarnobrzeską jedenastkę. W przedostatniej kolejce siarkowcy przegrali u siebie z Sokołem 0:1 (gol Grzegorza Woźniaka) i był to sygnał dla piłkarzy trenera Marka Kusiaka, że wszystko jeszcze może się tej wiosny wydarzyć.

W środę, 1 maja, Sokół pauzował, a Siarka pokonała w Kłyżowie San, rewanżując mu się za porażkę w jesieni w Tarnobrzegu. Wygrała także stalowowolska Stal, gromiąc u siebie Spartę Jeżowe 5:0 (Urban 2, Mazurek, Trubeha, Piotrowski).

W najbliższą niedzielę lider podejmuje Zdziary, które w ostatniej kolejce urządziły festiwal strzelecki w spotkaniu z Rotundą, wygrywając 11:1. Cztery bramki zdobył Wojciech Sobiło, po jednej Gruszczyk, P.Wojas, Cupak, Pchełka, Cichoń, Łyp, Sałek. Dla gości honorowe trafienie zaliczył Fąfara.

W ostatniej kolejce nie dokończono meczu Olimpia Pysznica – Retman Ulanów. Pod koniec spotkania goście opuścili boisko, przy stanie 1:1.

24. kolejka, 5 maja (niedziela): Siarka II – Zdziary (11), Unia – Bukowa (13), Brzyska Wola – Olimpia (14), San – Sokół Kamień, Pogoń – Stal Nowa Dęba, Rotunda – Słowianin, Retman – Wisan, Sokół Sokolniki – Stal II (wszystkie mecze o 16).