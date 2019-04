Siarka gromi, Stal przegrywa w Kamieniu

Rezerwy Siarki mają już siedem punktów przewagi nad Stalą II Stalowa Wola i Sokołem Kamień. W ostatniej kolejce doszło do bezpośredniego starcia tych dwóch ostatnich drużyn. Zwycięsko z tej walki wyszli piłkarze z Kamienia. W 18. minucie bramkarza Stali pokonał Ukrainiec Nazar Metenka, a pod koniec pierwszej połowy drugiego gola dla gospodarzy strzelił wychowanek „Stalówki”, Grzegorz Woźniak. W najbliższej kolejce Sokół ugości Siarkę i chcąc zachować jeszcze szansę na dogonienie jej, nie może pozwolić sobie na stratę, choćby jednego punktu.

A lider wciąż demonstruje wysoką formę. W sobotę podejmował ostatni zespół ligowej tabeli i urządził sobie strzelecką kanonadę. Kolejne cztery gole dopisał do swojego konta Paweł Mróz. Jednego strzelił Adrian Gębalski, który po raz ostatni występował 2 marca w drugiej lidze w meczu z Rozwojem, po którym nabawił się kontuzji. Wygląda na to, że popularny „Gęba” jest już zdrów i wkrótce dołączy do pierwszej drużyny. Siarka pokonała Rotundę Krzeszów 10:1.

Grad goli oglądali także piłkarscy kibice w Zdziarach, do których przyjechałą drużyna z Brzyskiej Woli. Do przerwy goście przegrywali 2:3. Po zmianie stron piłkarze trenera Pawła Szafrana strzelili cztery gole, w tym trzy w ostatnich dziesięciu minutach spotkania.

SOKÓŁ KAMIEŃ – STAL II 2:0 (2:0)

1-0 Metenka (18), 2-0 Woźniak (44)

SOKÓŁ: Biało – Smusz, Piekut, Konefał, Podstawek (53 Bajek), Horajecki, Kata, Woźniak (75 Szewczyk), Metenka (84 Kobylkarz) – Szeser (57 Rurak), Rychel (89 Marut).

STAL: Siudak – Czerepak, Stępniowski, Śpiewak, Grasza – Konopka (55 Jachim), Dziopak, Chmura (80 Adamczyk), Wieprzęć, Urban, Piotrowski.

Żółte kartki: Kida – Dziopak.

W pozostałych meczach 21. kolejki:

Siarka II – Rotunda 10:1 (5:0), Mróz 4, Cupriak 4, Gębalski, Fornek – Wyszyński, Olimpia – Sokół Sokolniki 0:1 (0:1), Chmiel, Stal Nowa Dęba – Unia 1:2 (1:0), Serafin – Klocek, Grześkiewicz, Zdziary – Brzyska Wola 7:3 (3:2), R.Wojtas 2, P.Wojtas 2, Sobiło 2, Gruszczyk – Kaczmarczyk, Staroń, Leniart, Wisan – Sparta 1:3 (1:1), Nowak – Sabat 2, Chaber, Słowianin – Retman 1:1 (1:1), Szuba – Wołoszyn, San – Pogoń 1:2 (1:1), Siek – Stefan, Leja, pauzowała Bukowa.

22. kolejka, 27-28. kwietnia: Rotunda – San, Siarka II – Sokół Kamień, Pogoń – Zdziary, Retman – Stal Nowa Dęba, Unia – Olimpia, Sokół Sokolniki – Wisan, Sparta – Bukowa, pauzuje Stal II.