Sezon motocyklowy czas zacząć! (ZDJĘCIA)

321 motocykli wzięło udział w paradzie, jaka 27 kwietnia przejechała ulicami Rudnika nad Sanem i okolicznych miejscowości. W ten sposób fani dwóch kółek, wspólnie z rudnicką grupą, zainaugurowali sezon motocyklowy. A po paradzie odbyła się wspólna biesiada pod hasłem „Rock pod Dębem”.

Jeszcze kilka lat temu inauguracje sezonu motocyklowego w Rudniku nad Sanem gromadziły zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecnie jest to ogromna impreza.

– Jeszcze do niedawna były to bardzo kameralne wydarzenia, organizowane we własnym gronie rrudnickich motocyklistów. Dziś odwiedzają nas zaprzyjaźnieni motocykliści, z którymi spotykamy się na różnych zlotach, imprezach czy po prostu na trasie – mówi „Sztafecie” Aneta Wójcik-Mazurek, współorganizatorka wydarzenia.

Od niedawna motocykliści z Rudnika nad Sanem działają jako stowarzyszenie. – Naszym celem jest promowanie bezpieczeństwa, braterstwa, szerzenie pasji i zamiłowania do motocykli – dodaje Aneta Wójcik-Mazurek.

Przy każdej możliwej okazji grupa promuje też Rudnik nad Sanem, który jest już rozpoznawalny jako duże motocyklowe zagłębie.

– Mieszkamy tutaj, kochamy to miasto, nie wyprowadzamy się, chcemy tutaj zostać i je promować. Rudnik nad Sanem ma duży potencjał i myślę, że warto ściągać tutaj ludzi. Wiele osób pamięta, jeszcze z lat 90., że tutaj było zawsze wielu motocyklistów, a teraz jest ich jeszcze więcej – dodaje pani Aneta.

Po paradzie odbyła się huczna biesiada „Pod Dębem” w Chałupkach. Motocykliści bawili się do późnych godzin przy muzyce zespołów: Anielski Orszak, Authority, Noya, Atom oraz Inside Out.