Serwatka Futsal Team zwycięzcą II HALPN w Radomyślu nad Sanem

W niedzielę w hali Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem rozegrano finałowy turniej II Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. W meczu o pierwsze miejsce Serwatka Futsal Team pokonała Podkarpacie Centrum Odszkodowań Wypadkowych Markov Stalowa Wola 4:2.

Po meczach grupowych w ćwierćfinale miejsce miały zapewnione cztery najlepsze drużyny obydwu grup, ich zwycięzcy: Serwatka Futsal Team i Sympatyczni Nisko oraz zespoły, które zajęły miejsca drugie: Piłkarski Bronx Lipa oraz San Kłyżów. Cztery inne zespoły znalazły się w 1/8 finału, a kolejne cztery walczyły o niego w barażach. Ostatecznie w najlepszej ósemce znalazły się cztery drużyny z grupy A: Serwatka Futsal Team, Piłkarski Bronx, PBI i Żurawina – w przypadku tego zespołu można mówić o niespodziance, ponieważ Żurawina zajęła w grupie dopiero 7. miejsce – oraz Sympatyczni, San PCOW Markov i Solo Team z grupy B.

W 1/8 tylko jeden mecz dostarczył emocji. Żurawina zremisowała z Bezimiennymi Chwałowice i dopiero w rzutach karnych zapewniła sobie awans do kolejnej fazy gier. PBI Wola Rzeczycka „zabawiło” się z Unią Skowierzyn, gromiąc ja 8:2, a PCOW Markov pewnie pokonał Wichry Team Rzeczyca Długa 5:0. Czwartego spotkania nie było, Alaves Stalowa Wola nie przystąpił do mecz z Solo Team Brandwica.

Półfinały były zdecydowanie bardziej emocjonujące. W pierwszym meczu odpadła rewelacyjna Żurawina Nowiny, a tym zespołem, który wytrącił ją poza turniejowa burtę, był San Kłyżów. W następnym pojedynku Sympatyczni z Niska wyeliminowali PBI Wola Rzeczycka. Trzy z czterech bramek dla niżan zdobył były gracz Sokoła, a obecnie napastnik Olimpii Pysznica, Wojciech Sobiło. W trzecim meczu ćwierćfinałowym Serwatka Futsal Team wygrała z Solo Team, a w czwartym piłkarze PCOW Markov nie pozwolili zrobić przysłowiowego sztycha Piłkarskiemu Bronksowi z Lipy,

wygrywając 5:0. Półfinały rozgrzały widownię. W obydwu działo się sporo. W pierwszym San Kłyżów postawił twarde warunki kroczącej od zwycięstwo do zwycięstwa, Serwatce, ale ostatnie słowo należało do zawodników z Żabna. W drugim meczu PCOW Markov zrewanżował się Sympatycznym za porażkę w grupie – drużyna z Niska wygrała 5:1 – i po dwóch

trafieniach Kurkiewicza, wygrała 2:1 i awansowała do wielkiego finału. Wcześniej jednak rozegrano mecz o trzecie miejsce. Zdruzgotani po porażce w półfinale Sympatyczni nie podjęli walki, jaką należało podjąć, w meczu z Sanem i przegrali 2:5.

W finale Serwatka Futsal Team pokonało PCOW Markov 4:2 i tym samym zakończyła rozgrywki z kompletem dwunastu zwycięstw.

Po ostatnim meczu odbyła się uroczyste zamknięcie ligi z udziałem wójta gminy Radomyśl nad Sanem, Jana Pyrkosza oraz radnych gminnych i organizatorów HALPN: Krzysztofa Siody, Marcina Zielińskiego, Mieczysława Muzyczki i Grzegorza Ścipienia. Nagrodzono najlepsze drużyny i wyróżnionych zawodników. Trzy pierwsze drużyny drugiej edycji HALPN w Radomyślu nad Sanem reprezentować będą nasz region w VII Finale Futsalowej Podkarpackiej Ligi Mistrzów. Tytułu broni Salon Oświetleniowy SMD LED Rzeszów, który w finale pokonał Kormed Futsal Team. Turniej FPLM rozegrany zostanie w Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie w dniach 2-3 marca.

