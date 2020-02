Serwatka Futsal Team Żabno triumfuje w HALPN w Radomyślu nad Sanem

Serwatka Futsal Team Żabno została zwycięzcą trzeciej edycji Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Radomyślu nad Sanem. W finałowym spotkaniu pokonała zespół Podkarpackiego Centrum odszkodowań Wypadkowych Markov Stalowa Wola.

Turniej finałowy rozpoczął się dwóma meczami barażowymi o wejście do 1/8 finału. W pierwszym FC Bronx Lipa wygrał z Błękitnymi Furmany 5:3 (A.Chamera 3, Idec, Nawrocki – Żarów, Maciej Szpara, Lasota), a w drugim United Wrzawy z Drink Teamem Antoniów, także 5:3 (Duma 3, Woźniak, Filip – Michalczuk 2, Tinc).

Drużyna z Wrzaw poradziła sobie także w następnej rundzie, eliminując z turnieju Ajax Stalowa Wola. W regulaminowym czasie był remis 3:3 (Kaleta, Drozd, Moskal – Duma 2, Filipiak), a w rzutach karnych „holendrzy” przegrali 1:2.

Nie powiodło się w 1/8 finału drugiemu zespołowi, który znalazł się w tej fazie rozgrywek po barażach. Bronx z Lipy przegrał z Balkoniarzami Nisko 0:3 (Lewiński, Tyczyński, Szpyra). W pozostałych dwóch meczach, San Kłyżów wygrał 4:3 z Żurawiną Nowiny (K.Oźga, Mateusz Kurkiewicz – Cupak, D.Cichoń, Maziarz, Pięta), a w derbach Niska, Sympatyczni rozgromili 16 Batalion Saperów 7:1 (Sobiło 2, G.Tofil 2, Wilk, W.Tofil, Mulawka – Stępień).

Sympatyczni błysnęli ogromną skutecznością w ćwierćfinale – pokonali Darek-Trans Pysznica 11:0 (Sobiło 5, Kwiatkowski 2, G.Tofil, W.Tofil, A.Cichoń, K.Urbanik). Także piłkarze Serwatki Futsal Team Żabno urządzili sobie „strzelnicę” w meczu z United Wrzawy, wygrywając 9:2 (Szymanek 3, J.Partyka, M.Partyka, Tur, Pławiak, Tarka, Paterek – A.Zając 2). Ostatni ćwierćfinał zakończył się walkowerem dla Sanu Kłyżów. Drużyna Dachowy Plus z Jeżowego nie stawiła się na imprezie, ponieważ jednemu z zawodników zmarł brat.

Półfinały rozgrzały halę Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem do czerwoności. W pierwszym spotkaniu Sympatyczni zremisowali z Serwatką 4:4 (Wilk 2, Sobiło, Madej – Szymanek, J.Partyka, M.Partyka, Pławiak). W karnych lepsi okazali się piłkarze reprezentujący Żabno, wygrali 2:1.

– To był mecz godny finału – mówi Marcin Zieliński, prezes Serwatki, organizator HALPN w Radomyślu nad Sanem. – Prowadząc 2:1 nie potrafiliśmy wykorzystać dwóch rzutów karnych – jeden obronił Paterek – ale za chwilę Sympatyczni nie wykorzystali dwóch karnych – świetnie spisał w bramce Ludian – i to myśmy znaleźli się w finale.

Emocjonujący był również drugi półfinał pomiędzy Sanem a PCOW-em. Pierwsza połowa należała do drużyny z Kłyżowa. Po trafieniach Damiana Katy i Sylwestra Kutyły, wygrywali 2:0. Kontaktową bramkę zdobył Piotr Młynarczyk, ale przed przerwą bramkarz PCOW trzeci raz schylał się po piłke w swojej bramce – gola strzelił Dawid Cichoń. Po zmianie stron rządził… „Młynek”. Wpierw zdobył bramkę na 2:3, po nim wyrównał stan meczu Dominik Kurkiewicz, a minutę przed gwizdkiem kończącym mecz, Młynarczyk huknął nie do obrony z rzutu wolnego i zapewnił swojej drużynie grę w finale. Wpierw jednak odbyło się spotkanie o trzecie miejsce. Szału nie było… Sympatyczni Nisko pewnie wygrali z Sanem Kłyżów 7:2 (A.Cichoń 3, Sobiło 2, K.Urbanik, Mulawka – Pieta 2).

Również finał nie dostarczył spodziewanych wrażeń. Po dwóch golach Michała Partyki i po jednym Kamila Tarki i Kamila Garbacza, Serwatka prowadziła 4:0 i było praktycznie po meczu. W końcu honorowego gola dla PCOW Markov strzelił Rafał Balmas.

– Turniej stał na wysokim poziomie, dużo wyższym niż w poprzedniej edycji – mówi Marcin Zieliński. – Grało wielu dobrych zawodników z okolicznych drużyn. Półfinaliści byli ci sami, co przed rokiem, ale tym razem najniższe miejsce na podium przypadło Sympatycznym, którzy byli jednym z faworytów tegorocznej ligi. W finale mieliśmy zdecydowaną przewagę. Serwatka jest jedyną drużyną, która nie przegrała żadnego meczu – dziewięć wygranych i jeden remis.

Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca, wystąpią w Futsalowej Podkarpackiej Lidze Mistrzów, która odbędzie się 7-8 marca w Cmolasie.

Końcowa kolejność: 1. Serwatka Futsal Team Żabno, 2. PCOW Markov Stalowa Wola, 3. Sympatyczni Nisko.

Najlepszy strzelec (24 gole) – Wojciech Sobiło (Sympatyczni)

Najlepszy zawodnik – Michał Partyka (Serwatka Futsal Team)

Najlepszy bramkarz – Bartosz Paterek (Sympatyczni)

All Stars organizatorów: Bartosz Paterek (Sympatyczni) – Juliusz Cupak (San), Michał Partyka (Serwatka Futsal Team), Wojciech Sobiło (Sympatyczni), Piotr Młynarczyk (PCOW Markov).

Mecze sędziowali: Mateusz Dwornicki, Kamil Gil, Sławomir Mulawka, Paweł Mulawka, Igor Samołyk.