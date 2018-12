Sensacyjne zwycięstwo Stali. Bohaterem meczu Karol Kindlik

Zwycięstwem zakończyli pierwszą rundę koszykarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Bogdana Pamuły pokonała po dramatycznej końcówce wicelidera ligowej tabeli Tura Basket Bielsk Podlaski. Bohaterem meczu został Karol Kindlik. Kilka sekund przed ostatnią syreną, najniższy zawodnik na boisku, przeprowadził akcję, zakończoną zdobyciem dwóch punktów, dających Stali sensacyjne zwycięstwo.

Mecz lepiej zaczęli goście. W 4. minucie po „trójce” Aarona Weresa wygrywali 13:4. Stal szybko jednak odrobić tę stratę. Po akcji Cezarego Gumińskiego zrobiło się 12:13. W drugiej odsłonie nasza drużyna, głównie za sprawę trafiającego zza łuku Leszka Kaczmarskiego, „odjechała” Turowi na dwanaście „oczek” 26:18. Stal dominowała także w trzeciej kwarcie. Pod jej koniec, po rzucie Gumińskiego prowadziła różnicą 18 pkt (58:40). Chwilę później rozgrywający Stali spadł z boiska za pięć przewinień. Brak tego zawodnika oraz to, że cztery faule miał już na swoim koncie inny „piątkowy” zawodnik Mateusz Łabuda, odbiła się na grze naszego zespołu w ostatniej „ćwiartce”. Tur rozpoczął pogoń i po „trójkach” Kusa i Bębeńca doprowadził do remisu, a za chwilę po rzutach Monacha i Pisarczyka, objął czteropunktowe prowadzenie 68:64.

Ostatnie półtorej minuty gry, to istny horror. Po kapitalnej akcji Marcina Bandygi (2+1) Stal doprowadziła do remisu 69:69, a dwadzieścia sekund przed ostatnią syreną, po celnym rzucie wolnym, także „Bandysia”, wygrywała 70:69.

Za chwilę doszło do ostrej przepychanki pod koszem Stali, zakończonej ukaraniem dwóch zawodników przewinieniem technicznym: Bejnara ze Stali i Marczuka z Tura. Tego ostatniego sfaulował za chwilę Bandyga. Koszykarz z Bielska Podlaskiego wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych. Stali pozostawało 17 sekund na rozegranie akcji. Na parkiecie nie było już w naszej drużynie trzech graczy: Bandygi, Łabudy i Gumińskiego, a w „cywilu” od kilku tygodni siedzi na ławce kontuzjowany Damian Tabor. Wszystko wskazywało na to, że tym, na którego barki spadnie odpowiedzialność przeprowadzenia ostatniej akcji, będzie Leszek Kaczmarski. Tak też zapewne myśleli trenerzy i zawodnicy Tura. Ku zdziwieniu wszystkich piłka, już na połowie Stali, powędrowała w ręce Kindlika, a ten ze stoickim spokojem, odczekał swoje, „poklepał” piłkę przy Lewandowskim, następnie „wkręcił” go w parkiet, „wjechał” z boku w strefę podkoszową i tuż przed syreną kończącą mecz zdobył dwa punkty.

Kilka sekund później, bohater ostatniej akcji, utonął najpierw w objęciach kolegów, a za chwilę pofrunął w górę… Takiej manifestacji radości ze zwycięstwa dawno już w hali stalowowolskiego MOSiR-u nie oglądano.

STAL – TUR 72:70 (14:18, 23:12, 20:14, 14:26)

STAL: Kaczmarski 21 (5×3), Bandyga 17, Gumiński 15 (1×3, 10 zb.), Łabuda 5 (1×3), Buczek oraz Bejnar 10 (11 zb.), Pietras 2, Kindlik 2, Wojtanowicz.

TUR: Pisarczyk 18 (1×3, 11 zb.), Weres 14 (4×3), Kus 9 (1×3), Stefanik 5 (1×3), Lewandowski 4 (1×3) oraz Bębeniec 11 (2×3), Monach 5, Marczuk 4 (1×3), Milewski.

Sędziowali: Mariusz Godek, Magdalena Mazurewicz-Rydz.