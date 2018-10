Seniorzy wreszcie doczekają się swojego lokum

Początkiem 2020 roku ma zostać oddane do użytku stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora. Będzie ono zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku Centrum 4 mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II.

– W Stalowej Woli działa 14 grup senioralnych. Są to stowarzyszenia, kluby. Ci ludzie tułają się po różnych miejscach, są przy spółdzielniach, przy kościele, przy domach kultury. Kluby liczą od 25 do 140 osób – mówił Józef Górniak, przewodniczący Rady Seniorów.

Koncepcja zagospodarowania tego lokalu jest już gotowa. Na liczącej blisko 1000 m kw. powierzchni powstanie duża sala widowiskowa. – To ukłon w stronę niesamowitych pasji artystycznych, kulturalnych, chóralnych, które możemy podziwiać na Dniach Seniora i na innych wydarzeniach, które są organizowane przy udziale środowiska senioralnego – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Ponadto w budynku pojawią się: kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, która w razie potrzeby będzie pełniła rolę sali bankietowej, sala kuchenna, prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. Latem na dachu ma funkcjonować zielony taras. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna. Od strony Al. Jana Pawła II pojawi się winda. Całość projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rada Seniorów pozytywnie zaopiniowała przygotowaną koncepcję. Do końca listopada ma powstać program funkcjonalno-użytkowy dla tego miejsca, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg. Prace przy realizacji zadania powinny ruszyć w 2019 roku.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 4 mln zł. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że gmina na realizację tego zadania będzie ubiegać się o dotację ze środków zewnętrznych.