Seniorzy będą mieli swoje lokum

Trwają prace przy budowie Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Obecnie prowadzone są roboty związane z budową ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, prace związane z wentylacją i instalacją elektryczną. Dotychczas wykonane zostały już wszystkie prace wyburzeniowe oraz wstępne warstwy posadzkowe. Przytań dla seniorów zlokalizowana będzie na pierwszym piętrze budynku Centrum 4, mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II.

W CAS seniorzy będą mieli do dyspozycji około 1000 m kw. powierzchni. W obiekcie powstanie duża sala widowiskowa, kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, sala kuchenna, prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna. Od strony Al. Jana Pawła II pojawi się winda. Całość projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Latem na dachu ma funkcjonować zielony taras o powierzchni blisko 100 m kw.