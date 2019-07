Segment czeka na wykończenie

Nowy segment mieszkalny sławetnego bunkra albo też „Alcatraz”, czyli wielofunkcyjnego budynku przy ul. Okulickiego, naprzeciwko komunalnego wieżowca, obok dworca PKS, przyciąga oko nowoczesną elewacją. W środku nie jest jednak jeszcze gotowy. Podobną elewację zyska stara, pozostała część budynku. A mieszcząca się na jego parterze „Biedronka”, właśnie jest gruntownie remontowana.

Budynek ten powstał pod koniec lat 90. jako architektoniczny potworek. Zwalista, ciężka bryła z obskurną elewacją i z małymi okienkami, upstrzona daszkami i reklamami. Decydenci odpowiedzialni za to, że taki koszmarny obiekt stanął w centrum miasta tłumaczyli się, że… wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Z biegiem lat padały nawet propozycje, by ktoś go odkupił i… wyburzył. Pierwszym wielkopowierzchniowym sklepem spożywczym był tu Lider Market. Dziś w starej części są 32 mieszkania, kilka sklepów na czele z „Biedronką” i lokali usługowo-biurowych.

Nowy, 4-piętrowy segment, w jednej części osadzony na filarach, zaczęto stawiać późną jesienią 2017 r. Miało tu się znaleźć 35 nowych mieszkań (50-70 metrów kw.) i dwa lokale użytkowe na parterze. Przewidziano też podziemny parking oraz miejsca do parkowania między filarami i obok, w sumie około 100 miejsc. – To będzie jeden z najpiękniejszych budynków w mieście – mówił wtedy „Sztafecie” jego właściciel, Wojciech Kołodziej. Przewidywał, że za ok. 1,5 roku segment będzie gotowy….

