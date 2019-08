Scenę rozgrzali do czerwoności

W czwartek 29 sierpnia na tarasie przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli odbył się finałowy koncert podsumowujący czterodniową pracę artystyczną uczestników tegorocznej edycji Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych. Na scenie zaprezentował się chór, soliści, instrumentaliści i zespoły.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku artyści pracowali w siedmiu grupach. Klasę śpiewu prowadziły Aleksandra Królik i Ewa Niewdana-Hady, klasę gitary miał pod swoimi skrzydłami Dawid Lewandowski, klasie instrumentów klawiszowych przewodniczył Marcin A. Steczkowski, klasa gitary basowej szkoliła się pod okiem Marcina Jadacha, klasę perkusji prowadził Cezary Konrad, klasie saksofonu przewodził Mariusz Godzina, a klasę harmonijki ustnej prowadzili Marcin Dyjak i Mirosław Dyjak. Szefem warsztatów był jak zwykle Marek Raduli, wyśmienity muzyk, wirtuoz gitary i pedagog, zaś opiekunem warsztatów z ramienia MDK był Rafał Latawiec.

Tematyka tegorocznego koncertu sezonu wakacyjnego to „Dzieci kwiaty”, a w nim interpretacje takich utworów jak: Somebody to love (Jefferson Airplane), Old Man (Neil Young), Hush (Deep Purple) czy Light my fire (The Doors).

Wokalistom podczas koncertu towarzyszyła kadra wspomagająca w osobach Dawida Kosakowskiego (gitara basowa), Bartosza Kołodziejskiego (perkusja) oraz Karola Godka (gitara), pracująca pod kierownictwem Marcina Maziarza (instr. klawiszowe). Zajęcia w zespołach koordynował wzorem ubiegłego roku – Tomasz Gutka, wieloletni uczestnik warsztatów.

