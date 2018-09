SANBank podejmuje współpracę z Politechniką Rzeszowską

[Zdjęcia] 20 września Politechnika Rzeszowska podpisała umowę współpracy z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym. Inicjatywa podjęta została na rzecz edukacji finansowej studentów.

Współpraca ma na celu promowanie środowiska naukowego, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

– Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie, podpisanie tej umowy jest dla nas bardzo ważne. Od szeregu lat obserwujemy rozwój Politechniki Rzeszowskiej i ostatnio w naszych kontaktach z panem dziekanem doszliśmy do wniosku, że są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Jesteśmy znaczącym bankiem, drugim co do wielkości na Podkarpaciu. Mamy szereg placówek i myślę, że nasza kadra i doświadczenie pozwoli nam na doskonalenie pewnej formy współpracy w zakresie chociażby staży, praktyk zawodowych – mówi Stanisław Kłapeć, prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

W ubiegłym roku w ramach staży i praktyk zawodowych, Nadsański Bank Spółdzielczy przeszkolił 18 osób, wśród których byli także studenci Politechniki Rzeszowskiej. – Mamy kierunek Organizacja i Zarządzanie, dlatego studenci chętnie chcieliby odbyć praktyki w banku – mówi dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli prof. Aleksander Mazurkow.

Jak zaznaczył dziekan współpraca z bankiem będzie obejmowała poza praktykami, organizację specjalistycznych warsztatów, seminariów, konferencji czy konkursów takich jak np. „Młody matematyk”. Pierwszym dużym działaniem jakie wspólnie podejmą będzie organizacja grudniowej konferencji „Biznes-Nauka-Stalowa Wola”.