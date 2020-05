Samochód sprowadzony z USA – jak go rozpoznać i czy warto kupić?

Samochody zza wielkiej wody od zawsze cieszyły się w Polsce zainteresowaniem. Mają też swoich oddanych zwolenników, którzy twierdzą, że samochód z tamtego rynku jest pod każdym względem lepszy od swojego europejskiego odpowiednika. Podpowiadamy jak rozpoznać auto z importu i jak je dobrze sprawdzić przed zakupem.

Na pytanie dlaczego ktoś podejmuje się ściągnięcia samochodu z innego kontynentu, mając tak szeroki wybór w Europie, łatwo odpowiedzieć. Po pierwsze, nie wszystkie samochody można kupić w europejskich sieciach dealerskich – wiele marek czy też modeli nigdy nie było tutaj oficjalnie oferowanych. A po drugie – z powodu ceny – która jest tym korzystniejsza, im tańszy jest dolar.

Jednak kurs samej waluty nie jest jedynym czynnikiem, który sprawia, że samochód opłaca się sprowadzić. Drugim jest mniej lub bardziej szkodowa przeszłość pojazdu. Nie oznacza to, że każde auto ściągane do Polski było uszkodzone, ale znaczna część z nich już niestety tak. A zdarzają się (i to wcale nie rzadko) auta po wypadkach z orzeczoną szkodą całkowitą.

Samochody ściągane przez część pośredników naprawiane są wyłącznie pod kątem wygenerowania jak najwyższego zysku ze sprzedaży, a sama naprawa – delikatnie mówiąc – przeprowadzana jest niekoniecznie z zachowaniem odpowiedniej technologii. Odbudowanie mocno rozbitych aut jest w wielu przypadkach wręcz nieopłacalne – takie naprawy wykonuje się więc byle jak, byle tylko zarobić jak najwięcej. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku firm wyspecjalizowanych w usłudze importu, które udostępniają kupującym zarówno raporty dotyczące uszkodzeń, jak i zdjęcia samochodów przed naprawą. Często wręcz takie firmy ściągają auta uszkodzone i takie też dostarczają do klienta. W najlepszym stanie są auta z importu prywatnego, na własny użytek, np. ściągane jako mienie przesiedleńcze.

Po czym rozpoznać, że samochód pochodzi z rynku amerykańskiego? Jeśli został już dostosowany do europejskiego rynku może nosić ślady przeróbek takich elementów jak oświetlenie (w Ameryce nie są wymagane światła przeciwmgielne tylne, w starszych autach nie ma świateł cofania, dopuszczalne są czerwone klosze kierunkowskazów z tyłu, występują lampy obrysowe po bokach) oraz zestawu zegarów (prędkościomierz na rynku pierwotnym wyskalowany jest w milach). Dodatkowe różnice, które mogą zdradzić takie auto to odbiornik radiowy bez funkcji RDS, termometr pokazujący temperaturę w stopniach Fahrenheita, ostrzeżenie na lusterkach o „obiektach, które są bliżej, niż ci się wydaje” oraz innej wielkości wycięcie na tablicę rejestracyjną z tyłu (w USA jest ona mniejsza).

Takie auto może też mieć zupełnie inny silnik oraz skrzynię biegów i bardziej komfortowe nastawy zawieszenia. Może się okazać, że o tych różnicach dowiemy się dopiero w chwili pierwszych napraw – i będziemy musieli dłużej zaczekać na elementy wymagające ściągnięcia bezpośrednio z USA. Samochody z kontynentu amerykańskiego czasem mają także odczuwalnie słabsze materiały wykończeniowe.

Kupując auto niezarejestrowane w Polsce i wymagające przerobienia, koszty uzależnione będą od konkretnego modelu. Najlepiej jednak szukać samochodów już zarejestrowanych w Polsce, bo daje to gwarancję, że przeszły one badania techniczne i są dopuszczone do ruchu. Rozważając zakup, powinniśmy także sprawdzić auto poprzez Carfax bądź Autocheck. Są to bazy, które obejmują wszystkie zdarzenia z terytorium USA i Kanady.

Samochód ze Stanów to marzenie wielu, szczególnie kultowe modele, nigdy w Europie niedostępne. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup – dokładnie zweryfikujmy historię pojazdu i bądźmy świadomi różnic, jakie pomiędzy egzemplarzami europejskimi i amerykańskimi mogą być obecne. Zakup takiego auta może się opłacić, ale ryzyko transakcji jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku aut z naszego kontynentu.

Kamil Mucha