Są pieniądze na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy trzeciego mostu na Sanie

W poniedziałek 23 września w budynku urzędu miasta przy ulicy Kwiatkowskiego 1 (dawny budynek dyrekcji naczelnej HSW) odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Janina Sagatowska, starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agata Krzek.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przyjechał do Stalowej Woli, aby przekazać pozytywną opinię o przyznaniu dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej trzeciego mostu na Sanie. – Koszt przygotowania dokumentacji to prawie 5 mln zł, z czego w ramach programu „Mosty dla regionów” przeznaczamy 3,6 mln zł. To jedno z największych przedsięwzięć jakie będzie realizowane w ramach naszego programu, który realizujemy wspólnie z ministerstwem infrastruktury. Szacowany koszt tej inwestycji to około 360 mln zł – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80 proc. kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację programu „Mosty dla regionu” rząd przeznaczy 2,3 mld zł. W programie samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi.

Wniosek do ministerstwa inwestycji i rozwoju o budowę mostu na rzecze San złożył marszałek województwa podkarpackiego. Dofinansowany projekt zakłada budowę mostu na rzece San wraz z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola – Zaklików. Przewidywana długość całkowita mostu to około 2 kilometry.