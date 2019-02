Są opóźnienia przy modernizacji MDK-u

Zbyt małe postępy robót przy remoncie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli doprowadziły do zaburzenia harmonogramu prac dla tej inwestycji. Aby dotrzymać ustalonego w umowie czerwcowego terminu zakończenia zadania firma prowadząca modernizację musi przyspieszyć i nadrobić zaległości.

– Mamy zastrzeżenia, firma nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem. Są opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów prac, które są określone harmonogramem wykonawczym. Jeżeli nie „zepną się” wczesną wiosną to jest ryzyko poślizgu w wykonaniu tych prac. Tutaj sprawa jest o tyle trudna, że jest to projekt unijny i mamy pewne zobowiązania, jeśli chodzi o umowę z urzędem marszałkowskim, również jeżeli chodzi o termin zakończenia prac – mówi Sylwester Piechota, naczelnik wydziału realizacji inwestycji i transportu.

Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli to od początku był twardy orzech do zgryzienia. Magistrat trzykrotnie unieważniał przetarg na to zadanie. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, dwa kolejne zostały unieważnione ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe oferentów. Dopiero przy czwartym podejściu udało się wyłonić wykonawcę.

Dotychczas na obiekcie wykonana została termomodernizacja połaci dachowej wraz z nowymi obróbkami blacharskimi, pionowa izolacja ścian fundamentowych po obwodzie budynku wraz z odtworzeniem wszystkich schodów zewnętrznych oprócz schodów głównych. Przeprowadzone zostały także badania układu warstw malarsko-tynkarskich na ścianach zewnętrznych, co pozwoliło na wybranie kolorystyki oraz technologii, która będzie wykorzystana przy odtwarzaniu historycznej elewacji.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowej sceny zewnętrznej (wykonano już fundamenty i stalowe słupy) oraz roboty wyburzeniowe w obrębie powstającego szybu windowego. Prowadzone są prace remontowe w obrębie wewnętrznych klatek schodowych, wymieniana jest również stolarka okienna i drzwiowa. Do wykonania pozostały jeszcze instalacja przeciwpożarowa, odtworzenie pierwotnej elewacji budynku, oraz system monitoringu i zabezpieczenia budynku. Ponadto wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowana będzie także winda. Projekt obejmuje zagospodarowanie otoczenia, adaptację dwóch sal wewnątrz budynku oraz wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny.

Zadanie pochłonie 9,2 mln zł, z czego 3,5 mln zł to dofinansowanie unijne. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”.