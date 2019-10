Ruszyły zapisy na „Nowosarzyńską Jedenastkę”

9 listopada w Nowej Sarzynie odbędzie się V Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”. Impreza ta jest przeznaczona dla miłośników tej formy rekreacji, uprawiających ją amatorsko. Bieg przeprowadzony zostanie w kategoriach open i nordic walking na dystansie ok. 11 km oraz w dwóch kategoriach młodzieżowych: grupa młodsza na dystansie ok. 650 m i grupa starsza na dystansie ok. 2,3 km.

Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych i specjalnych oraz pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

Zapisy na bieg tutaj