Ruszyły tegoroczne spotkania osiedlowe

[Zdjęcia] Kolejny rok z rzędu prezydent Stalowej Woli wraz z radnymi Rady Miejskiej zaprosił mieszkańców do dyskusji na temat miasta. 23 września na rozwadowskim Rynku odbyło się pierwsze spotkanie osiedlowe. Ostatnie zaplanowane jest na 9 października.

– W tym roku w ramach akcji Stalowa Wola Osiedlowa chcemy jeszcze mocniej zachęcić mieszkańców do wspólnej rozmowy o problemach oraz wyzwaniach, przed którymi stoi nasze miasto. Te spotkania to nie jest taki moment, gdzie mieszkańcy zawsze biją brawo, czy tylko wyrażają się pozytywnie z punktu widzenia tego, co się dzieje na terenie miasta Stalowej Woli. Jest dużo pytań o konkretne inwestycje. To najbardziej cieszy, że te spotkania z mieszkańcami powodują taką współodpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się na rynku w Rozwadowie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy chętnie dzieli się zarówno z prezydentem jak i obecnymi radnymi, swoimi oczekiwaniami co do funkcjonowania miasta.

Tematem, który spędza mieszkańcom Rozwadowa sen z powiek jest remont ulicy Sandomierskiej od strony Agatówki. Brak chodników, ścieżek rowerowych przy bardzo ruchliwej drodze, zagraża bezpieczeństwu osób mieszkających w tej okolicy.

– Ten element ulicy Sandomierskiej od Agatówki do przejazdu kolejowego to trzeci etap realizacji ulicy Sandomierskiej. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania i uzyskania pozwoleń na drugi etap, w którym głównym problemem jest przejście przez tory kolejowe. I przyznam „ugrzęźliśmy” w tej części. Trzeci etap będzie projektowany w pełnym wymiarze, czyli z kanalizacją, chodnikami i ścieżką rowerową. W etapie drugim ze względu na zabytkowy drzewostan w parku w Charzewicach, będziemy musieli w pewien sposób ograniczyć ścieżkę rowerową. Zanim jednak zaczniemy remont od strony Agatówki musimy zakończyć drugi etap budowy, z którym mamy nadzieję jak najszybciej się uporać – wyjaśnia prezydent.

Dużo pytań było również o rewitalizację rozwadowskiego Rynku oraz remont ulic z nim sąsiadujących, odświeżanie kamienic znajdujących się w pobliżu rynku, remont Sokoła czy przywrócenie straży miejskiej….

Kolejne spotkania:

26 września 2019 / czwartek

w godz. 14:00 – 17:00

Centralny Plac Zabaw

przy Spółdzielczym Domu Kultury

(w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie w budynku SDK)

30 września 2019 / poniedziałek

w godz. 14:00 – 17:00

Park Miejski im. K. Pilata

(w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Mickiewicza 15)

1 października 2019 / wtorek

w godz. 14:00 – 17:00

Podwórko przy Przedszkolu Nr 11

Al. Jana Pawła II 6

(w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie w budynku przedszkola)

3 października 2019 / czwartek

w godz. 14:00 – 17:00

Plac przy Szkole Podstawowej Nr 5

ul. Energetyków 18

(w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie w budynku szkoły)

8 października 2019 / wtorek

w godz. 14:00 – 17:00

Plac przy Szkole Podstawowej Nr 4

ul. Niezłomnych 1

(w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie w budynku szkoły)

9 października 2019 / środa

w godz. 14:00 – 17:00

Scena letnia Miejskiego Domu Kultury

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 39 (26.09.2019)