Ruszyły spotkania osiedlowe

[Zdjęcia] Wzorem lat ubiegłych, 1 października, rozpoczęły się osiedlowe spotkania prezydenta Lucjusza Nadbereżnego i radnych z mieszkańcami. Jako pierwsi swoimi problemami z władzami miasta podzielili się mieszkańcy osiedla Pławo.

Tegoroczne spotkania osiedlowe odbywać się będą w przeddzień wyborów samorządowych. Dlatego też, pierwsze z nich zorganizowane zostało przy Alejach Jana Pawła II 6, na placu obok Przedszkola nr 11. Dokładnie w tym samym miejscu gdzie cztery lata temu urzędujący prezydent i Rada Miasta rozpoczynali kampanię samorządową.

– Jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, bo dokładnie cztery lata temu tutaj rozpoczęliśmy naszą kampanię wyborczą. W ten sposób przeprowadziliśmy z mieszkańcami Stalowej Woli w tamtym czasie największą debatę, największe konsultacje społeczne, które jednocześnie napisały nasz program na lata 2014-2018. Program ten został skutecznie zrealizowany. Dzisiaj chcemy ponownie poprosić mieszkańców Stalowej Woli o zaufanie, poprosić o głos. By to było w pełni możliwe, chcemy zaprosić do tej ważnej debaty mieszkańców naszych osiedli – mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Podczas spotkania przypomniano o tym, co przez ten okres czterech lata udało się zrobić dla poprawy komfortu życia mieszkańców. Jednym z działań było obniżenie opłat za usługi komunalne. Wcześniej mieszkańcy płacili 13 zł za wywóz odpadów. Obecnie opłata wynosi 6 zł (rodziny wielodzietne 4,5 zł). – Dzisiaj mamy tą wielką satysfakcję, że w ostatnich dniach pokazał się bardzo znaczący ranking cen opłat komunalnych w Polsce. Spośród 339 miast w Polsce Stalowa Wola zajmuje bardzo wysokie, 26 miejsce pod względem najniższych opłat komunalnych w kraju. Dla porównania Nisko zajmuje 155 miejsce, Rzeszów – 188 a Mielec – 203 – mówi prezydent.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – nr 40 (4.10.2018)