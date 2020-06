Ruszyły prace archeologiczne na terenie dawnego obozu NKWD w Żabnie

W piątek 19 czerwca 2020 roku ruszyły badania archeologiczne na terenie dawnego obozu NKWD w Żabnie w gminie Radomyśl nad Sanem, który funkcjonował w latach 1944-1945. Badaniami objęty został obszar około 15 arów. Prace prowadzone będą przez miesiąc.

W piątek obszar dawnego obozu NKWD w Żabnie został sprawdzony przy użyciu wykrywacza metali. Udało się odnaleźć m.in. stare monety czy łuski z czasów I i II wojny światowej. We wtorek 23 czerwca br. ruszyły pierwsze wykopy, w trakcie, których udało się ujawnić fragmenty ceramiki, które można wstępnie datować na okres między XVI a XVIII wiekiem. Badania na zlecenie IPN wykonuje Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek.

– Celem tych badań jest odnalezienie przedmiotów które pozostały tutaj po więźniach. Ponieważ niewiele wiemy o tym kto był tutaj więziony, chcemy znaleźć drobne rzeczy, które mogli po sobie pozostawić w ziemiankach, gdzie byli przetrzymywani. Dotychczasowe badania na terenie obozu w Trzebusce pozwoliły odnaleźć m.in. grzebienie, okulary, podeszwy butów, guziki. Dzięki temu, że nasze badania ośmieliły tamtejszą ludność do mówienia o tym co wiedzą o obozie i jego więźniach udało się odnaleźć też dokumenty dotyczące niektórych więźniów i liczymy na to, że podobnie będzie w Żabnie. Nie wiemy jak duży był to obóz, nie wiemy z ilu składał się ziemianek, na te pytania mają nam odpowiedzieć badania archeologiczne – mówi Bogusław Kleszczyński, z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Rzeszowie.

Obóz NKWD w Żabnie to jeden z kilku obozów śledczo-wydobywczych funkcjonujących na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Obiekt znajdował się na terenie starej szkoły w Żabnie i przyległych do zabudowań gruntów. Cały obszar był otoczony szczelnym płotem z drutu kolczastego i słomy. Na placach przy szkole były ziemianki. Z relacji wynika, że część osób właśnie w nich była przetrzymywana, innych zaś trzymano w piwnicach lub pomieszczeniach domów mieszkalnych, które były zajęte przez żołnierzy. Obóz w Żabnie funkcjonował od późnego lata 1944 roku, do stycznia 1945 roku.