Ruszyła przebudowa dróg na terenie Huty Stalowa Wola

[Zdjęcia] Od ulicy Solidarności do ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego powstanie ponad 2 kilometrowy odcinek drogi, który ułatwi dojazd do istniejących już firm oraz do tych nowo powstających, działających na terenie starej Huty. Budowa już ruszyła.

Przetarg na budowę wygrała firma PBI Infrastruktura z Kraśnika. Miejscy urzędnicy przekazali już wykonawcy plac budowy.

Całość zadania obejmuje przebudowę obecnych dróg od ulicy Solidarności do ulicy COP, na odcinku prawie 2,5 kilometra. Prace w pierwszej kolejności polegać będą na rozbiórce starej drogi i wybudowaniu całej nowej sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, przekładki sieci). Zamontowane zostanie nowe oświetlenie w energooszczędnej technologii LED.

Droga będzie miała szerokość 6 metrów. Po jednej stronie znajdować się będzie 2-metrowy chodnik, a po drugiej 2,5-metrowa asfaltowa ścieżka rowerowa. Na niektórych odcinkach, ze względu na duże zwężenia, będzie występowała wspólna ścieżka rowerowa z chodnikiem o szerokości 3,5 metra.

Do końca tego roku roboty będą się toczyć na odcinku od ulicy Solidarności do skrzyżowania przy spółce Mista, gdzie wykonane zostanie małe rondo, które umożliwi przejazd dla większych składów przemysłowych.

W roku 2019, zależnie od pogody, prace będą kontynuowane. Ich zakończenie planowane jest na koniec września.

Całość zadania opiewa na kwotę 13 mln 379 tys. złotych. Zadanie jest skonstruowane w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 10 mln złotych. – Nie ukrywam, że analizujemy nowy rządowy program budowy dróg lokalnych. Możliwe, że dofinansowanie z tego programu byłoby dla miasta korzystniejsze pod względem uzyskanej dotacji. Czekamy jednak na ogłoszenie tego nowego programu i wszystkich wytycznych – dodaje Lucjusz Nadbereżny.