Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie niżańskim

Od 10 lutego do 5 marca na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),

– książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2001 r.,

– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby urodzone w latach 1998 – 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

– kobiety urodzone w latach 1996 -2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

– osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Powiatowa Komisja Lekarska mieści się w Nisku przy ulicy Wolności 54.