Ruszyła budowa S19 między Zdziarami a Rudnikiem

– Via Carpatia to największa inwestycja, która jest realizowana na tych ziemiach. Bierzemy dzisiaj udział w historycznym wydarzeniu, bo tak rozpoczęcie prac budowlanych na odcinku Via Carpatii, tutaj, w powiecie niżańskim, należy nazwać – mówił 9 października wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podczas inauguracji budowy odcinka S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem, podkreślając jednocześnie ogromne znaczenie tej inwestycji również dla powiatów stalowowolskiego i leżajskiego.

4 października, wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację 9-kilometrowego odcinka S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem. Pięć dni później, 9 października, symbolicznym wbiciem łopaty w ziemię, zainaugurowano jego budowę.

– Via Carpatia to droga rozwoju dla całej Polski wschodniej – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – To droga o znaczeniu regionalnym i państwowym dla naszego kraju, ale przede wszystkim to ważny szlak transgraniczny. Zapewni nie tylko sprawny przejazd oraz komfortową i spójną sieć komunikacyjną. To olbrzymia szansa na to, aby powstawały przy niej nowe działalności gospodarcze i dzięki temu rósł potencjał przedsiębiorczy naszego regionu i całego województwa podkarpackiego.

Ogółem, zakres robót przy odcinku S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem obejmie wykonanie drogi dwujezdniowej o długości około 9 km, wraz z budową mostu na Sanie oraz ośmiu wiaduktów z przejściami dla zwierząt dużych i średnich, dziewięciu przepustów, instalacji urządzeń ochrony środowiska, a także budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych.

