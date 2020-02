Ruszyła budowa kolejnego odcinka S19 (ZDJĘCIA)

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w połowie 2022 roku drogą ekspresową S19 dojedziemy z Rzeszowa do Lublina. 21 lutego, symbolicznym wbiciem łopaty, rozpoczęto budowę kolejnego odcinka ekspresówki. – Na czas budowy będzie to pewna uciążliwość, ale później li tylko wielka satysfakcja i poczucie tego, że i tutaj mieszkamy w centrum Europy – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowany odcinek S19 Nisko Południe – Podgórze będzie miał około 11,5 kilometra długości. Wartość kontraktu to 272,5 mln zł. Prace zrealizuje konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Construccion.

– Dzisiaj rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Odcinek zlokalizowany będzie na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Rozpocznie się za węzłem Nisko Południe, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej pobiegnie w okolicy Nowosielca w kierunku południowym, po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie, krzyżując się bezkolizyjnie z drogą krajową nr 19, odbije w kierunku południowo-wschodnim.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska, m.in. przejścia dla zwierząt. W ramach prac wykonanych zostanie również pięć wiaduktów drogowych.

To już trzeci odcinek drogi ekspresowej S19 w naszym regionie, na którym trwają obecnie prace budowlane. Pozostałe dwa to Zdziary – Rudnik nad Sanem i Rudnik nad Sanem – Podgórze.

Z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim kierowcy powinni skorzystać w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.

Szlak Via Carpatia, którego elementem jest budowany właśnie odcinek S19 Nisko Południe – Podgórze, ma nie tylko ogromne znaczenie dla Polski i Europy. W niemałym stopniu skorzysta z niego również nasz region.

– Powiat niżański i powiat stalowowolski bardzo zyskają dzięki budowie tego odcinka drogi ekspresowej S19. Lepsze skomunikowanie oznacza więcej szans na rozwój. Liczymy na to, że dzięki budowie tej drogi zostanie uwolniony potencjał rozwojowy, jaki drzemie w mieszkańcach województwa podkarpackiego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Potwierdza to starosta niżański Robert Bednarz. – Droga ekspresowa S19 to kluczowa inwestycja, w kontekście rozwoju tego powiatu. Na pewno ważnym elementem jest też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – mówi „Sztafecie” starosta powiatu niżańskiego.

Więcej w papierowym wydaniu „Sztafety” – 27 lutego 2020 r.