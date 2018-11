Ruszyła 19. Akcja „Polacy – Rodakom”

Leżajski Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej już po raz 19 włączyły się do Akcji „Polacy-Rodakom”. Organizatorzy jednocześnie zapraszają do uczestnictwa i wsparcia Akcji do 2 grudnia br.

Zbiórka darów w Leżajsku dla Polaków na wschodzie będzie miała miejsce w Muzeum Ziemi Leżajskiej, przy ulicy Mickiewicza 20A (oficyna od strony ulicy)oraz w placówkach handlowych na terenie Leżajska. Zbiórka w MZL prowadzona jest w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek, w godz. 8.00 do 15.30.

Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą, w szczególności na Ukrainie, środowisko kresowe w Leżajsku organizuje zbiórkę darów dla polskich rodzin. – Zwracamy się z prośbą aby do akcji zbiorki darów włączyły się firmy, instytucje, organizacje społeczne, osoby dorosłe i młodzież szkolna – mówi organizator Akcji w Leżajsku Marian Matkowski.

O pomoc zostały także poproszone harcerze hufca ZHP chorągiew Leżajsk oraz strzelcy z Jednostki strzeleckiej „Strzelec” 2035 w Leżajsku, a także Muzeum Ziemi Leżajskiej, Parlamentarzyści Ziemi Leżajskiej, a także organizacje społeczne, placówki oświatowe, placówki handlowe, instytucje i urzędy.

Potrzebne dary, to: słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo-mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku oraz inne artykuły o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, a także chemia domowa i środki higieny osobistej oraz małe zabawki – przytulanki. Szczegółowe informacje : tel. 17 240 22 35 wew. 11, 721 261 604.

Akcja „Polacy – Rodakom” odbywa się pod patronatem Stanisława Gogacza senatora RP, a na ziemi leżajskiej Jerzego Paula posła na Sejm RP, Mieczysława Miazgi posła na Sejm RP, Janiny Sagatowskiej senatora na Sejm RP, oraz mediów lokalnych i podkarpackich.