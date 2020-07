Ruszył rozwadowski festiwal

We wtorek 7 lipca w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli odbył się pierwszy koncert w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.

– Mamy setną rocznice urodzin św. Jana Pawła II i będzie to festiwal jemu poświęcony, ale też nawiążemy do Fryderyka Chopina i 210 rocznicy jego urodzin – mówił Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.

Inauguracyjny koncert festiwalu nosił tytuł „Świętemu Janowi Pawłowi II – koncert papieski”. Dla publiczności wystąpił Maciej Miecznikowski oraz Robert Grudzień. – Chcemy zrobić coś co będzie się podobało Janowi Pawłowi II. Jest w nas radość, którą chcemy się podzielić. Na pewno chcę nawiązać do tego, że papież lubił śpiewać. Będę namawiał publiczność, żeby wspólne ze mną pośpiewała. Śpiew na nas wspaniale działa – mówił przed koncertem Maciej Miecznikowski. Wokalista podkreślał, że w związku z zastojem w świecie kultury wywołanym pandemią koronawirusa, bardzo cieszy się na spotkanie z publicznością.

Artysta wykonał wiele utworów wśród, których znalazły się m.in. kompozycje z oratoriów czy utwory patriotyczne. Stalowowolska publiczność nie odmówiła Maciejowi Miecznikowskiemu i chętnie włączyła się we wspólny śpiew. We wtorek przybyli do klasztoru mieszkańcy mieli również okazję posłuchać brzmienia organów po kompleksowej renowacji. Możliwości instrumentu zaprezentował Robert Grudzień.

Kolejny koncert odbędzie się 14 lipca o godz. 19. Na scenie wystąpi z recitalem fortepianowym Karol Garwoliński.