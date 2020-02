Ruszają „Spotkania z filmem” w Nowej Sarzynie

We wtorek, 18 lutego, Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” i Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie rozpoczynają kolejną edycję projektu „Spotkania z filmem”. – Planowanych jest kilkanaście seansów cyklicznych, dwa maratony filmowe oraz przegląd filmów krótkometrażowych, nagrodzonych podczas festiwalu Grand OFF 2019. Większość seansów odbywać się będzie przy wykorzystaniu tzw. parasola licencyjnego. To rozwiązanie powoduje znaczne obniżenie kosztów projekcji, wyklucza jednak podawanie do publicznej wiadomości tytułów filmów i występujących w nich postaci. Dlatego zapraszając na pierwszy seans możemy jedynie zdradzić, że tematem wieczoru będzie „Przerwany wyścig mistrza F1” – wyjaśnia Jacek Wojdałowicz, jeden z organizatorów cyklu.

Seanse rozpoczynają się o godz. 18, na wszystkie wstęp wolny.