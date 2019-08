Rusza nowe przedszkole w Nisku

2 września rozpoczyna działalność Przedszkole nr 3 w Nisku znajdujące się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na ulicy Tysiąclecia. W placówce znajdą swoje miejsce dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja do starszych grup już się zakończyła, do grupy 3-4 latków potrwa do 26 sierpnia.

W nowym przedszkolu będą funkcjonować 3 oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział dla dzieci 6-letnich, jeden dla dzieci 5-letnich oraz oddział dla najmłodszych dzieci 3-4 letnich.

– W Przedszkolu nr 3 zapewniamy opiekę dla dzieci w godzinach od 6.30 do godz. 16.30 w bardzo dobrze wyposażonych salach dydaktycznych. Proponujemy dla dzieci bezpłatne uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii – informuje zastępca burmistrza Niska Zbigniew Kotuła. – Od 2 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zostaje uruchomiona nowoczesna kuchnia ze stołówką, z której mogą korzystać dzieci przebywające w przedszkolu, dla których zapewniamy całodzienne wyżywienie. Do dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 – 5 letnich rekrutacja została zakończona zgodnie z procedurą rekrutacji w miesiącu maju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci 3-4 letnich zamieszkałych w pobliżu Przedszkola nr 3 w Nisku uruchamiamy dodatkowy oddział.

W pierwszej kolejności oferta skierowana jest do rodziców dzieci 3 i 4-letnich zakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola nr 1 w Nisku znajdującego się w przy ul. Fryderyka Chopina 33 w Nisku. Rodzice zainteresowani zapisaniem dzieci do nowego przedszkola proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty w terminie do dnia 26 sierpnia do godz. 15 z dyrektor Przedszkola nr 1 Renatą Partyką (tel. 665 100 088) bądź z dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 Danutą Gorczycą (tel. 15 415 683).

W przypadku wolnych miejsc 27 sierpnia zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja do Przedszkola nr 3 w Nisku.