Rusza kwalifikacja wojskowa w Stalowej Woli

Od 25 lutego do 14 marca w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. gen. Okulickiego 83 w Stalowej Woli zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Stalowej Woli.

Celem kwalifikacji wojskowej jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku oraz rekrutacja osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

W 2019 roku kwalifikacji podlegają mężczyźni urodzeni w roku 2000, a także urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B 12 i B 24), Wśród wezwanych znalazły się także kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Do kwalifikacji powinni zgłosić się także ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.

Osoby podlegające wezwaniu do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Stalowej Woli powinny zgłosić się w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

W razie braku możliwości przybycie należy ustalić inny termin w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli (tel. 15 643 34 17, 643 34 88 lub 643 34 87).

W przypadku nieobecności adresata członkowie rodziny mają obowiązek udzielenia informacji o miejscu pobytu osoby wezwanej, poprzez złożenie oświadczenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli (pokój 22 lub 32).