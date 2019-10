Rusza kurs podoficerski dla podkarpackich terytorialsów

50 ochotników z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i 5 z kujawsko-pomorskiej rozpocznie kurs podoficerów OT w ramach projektu „SONDA”. – Przed kandydatami kilka tygodni intensywnej i wytężonej pracy. Po zakończeniu szkolenia każdy z nich zostanie dowódcą sekcji i przejmie odpowiedzialność za podwładnych. Wówczas rozpoczną nowy etap w służbie wojskowej. Będą mogli realizować szkolenie wprowadzając swoją wizję taktyczną oraz innowacyjne techniki dowodzenia – wyjaśnia dowódca podkarpackich terytorialsów płk Dariusz Słota.

Pierwsza edycja kursu „SONDA” na Podkarpaciu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 14 października, i potrwa do końca drugiej dekady grudnia. Przez trzy miesiące żołnierze – ochotnicy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zostali zakwalifikowani do projektu „SONDA” wezmą udział w intensywnych zajęciach. – To pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce południowo – wschodniej, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymali szansę udziału w szkoleniu. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy z pododdziałów brygady. Zwieńczeniem zmagań będzie promocja na pierwszy stopień podoficerski – tłumaczy por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego .

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym.

– Projekt „SONDA” to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizują między innymi zajęcia z przywództwa, regulaminów, łączności, taktyki i szkolenia strzeleckiego. Ponadto odbędą praktyki dowódcze. W czasie zajęć instruktorzy największy nacisk położą na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Na koniec kursu wszyscy żołnierze odbędą egzamin teoretyczny i praktyczny – mówi starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn Ledwożyw.