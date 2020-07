Rudnik nad Sanem. Rozebrano most na Rudnej

W Rudniku nad Sanem rozpoczął się remont mostu na Rudnej, który łączy ulice Głowackiego i Rzeszowską. Dla zmotoryzowanych wyznaczono objazd.

Stan przeprawy był już na tyle zły, że doraźne remonty na niewiele by się zdały. Konieczny był remont generalny. To jednak sporo kosztuje, nawet przy tak niewielkim moście.

Gmina Rudnik nad Sanem uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 procent wartości zadania. Wybrana w drodze przetargu firma zrealizuje inwestycję za niespełna 700 tysięcy złotych. Wartość dotacji to 418,5 tys. zł.

Po remoncie most będzie miał ok. 11 metrów długości i 6,5 metra szerokości, sama jezdnia ma mieć szerokość 4,5 metra.

Wyremontowany obiekt ma mieć nośność do 30 ton. W ostatnim czasie mogły się nim poruszać pojazdy o masie do 3,5 tony. W ramach zadania wyremontowane zostaną też dojazdy do przeprawy.

Stary most został już rozebrany. Jeżeli prace zostaną wykonane w terminie, to wyremontowanym mostem będziemy mogli przejechać nie później niż 30 września.

Na razie jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Objazd do ul. Głowackiego wyznaczono przez ul. Kordeckiego.