Rozwój miasta według Nadbereżnego

– To miejsce, gdzie zaczyna się nowa perspektywa dla Stalowej Woli i jej rozwoju gospodarczego – mówił 8 października dziennikarzom prezydent Lucjusz Nadbereżny, stojąc na prawie ukończonym właśnie zjeździe do tunelu pod ul. Solidarności i torami kolejowymi. To część łącznika, który bezkolizyjnie połączy tereny strefy ekonomicznej z ul. Energetyków, a w przyszłości z obwodnicą Stalowej Woli i Niska.

Rozwój to pierwszy i najważniejszy z trzech filarów (obok Przyszłości i Komfortu życia) programu obecnego prezydenta na lata 2018-2023, który przedstawia, ubiegając się o ponowny wybór.

Głównym, gospodarczym kierunkiem jest powiększenie o 140 ha (1/3 obecnego obszaru) terenu specjalnej strefy ekonomicznej. Starania trwały od lat, ale dopiero teraz zabiegi miasta zakończyły się powodzeniem.

Z kolei otwarciem komunikacyjnym Stalowej Woli na Polskę, ważniejszym nawet od obwodnicy miasta, której budowa ruszy w marcu 2019 r., ma być droga ekspresowa S-74. Jak powiedział prezydent Nadbereżny, odbył w tej sprawie rozmowę z premierem Morawieckiem, który potwierdził, że droga ta jest ujęta w nowej strategii rządu.

Wśród zadań ma nową kadencję Lucjusz Nadbereżny wymienił też modernizację lotniska w Turbi przy wsparciu środków rządowych i projekt Fabryka realizowany wespół z Agencją Rozwoju Przemysłu, dzięki któremu w przejętym przez MZK wieżowcu Mostostalu powstaną nowoczesne powierzchnie biurowe dla krajowych korporacji i centr biznesowych.

Gruntowne zmodernizowane będzie także targowisko w Stalowej Woli, zbudowana zostanie tu m.in. ul. Okulickiego-Boczna, nowe miejsca parkingowe i plac do odpoczynku. Poprawi się też jego estetyka, gdyż na mocy specustawy wyburzone zostanie stojące tu od lat ceglane straszydło i toalety.

Z kolei Rozwadów, po rewitalizacji, ma się stać „historyczną perełką Stalowej Woli”, gdzie rozkwitać ma lokalne kupiectwo i tradycyjne rzemiosło. Prezydent wymienił też modernizację Miejskiego Domu Kultury i jego otoczenia (wraz z letnią sceną) oraz powiększenie i zagospodarowanie samego placu Piłsudskiego.

Zagospodarowany zostanie także plac naprzeciw dworca PKS (obecnie jest tu parking i stanowiska dla busów). W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego powstanie tu wielopoziomowy, naziemny parking (w partnerstwie prywatno-publicznym) wraz z funkcją dworca komunikacji miejsko-busowej. Początek prac najwcześniej w 2020 roku.

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 41 (11.10.2018)