Rozpoczęło się Franciszkańskie Spotkanie Młodzieży

Po raz pierwszy w 33-letniej historii spotkania Franciszkańskie Spotkanie Młodych odbędzie bez fizycznej obecności uczestników. W tym roku młodzi nie zjadą się na Kalwarię Pacławską, ale połączą się ze swoich domów.

Sytuacja epidemiologiczna zmusiła organizatorów do zmiany formuły spotkania. Do tej pory to najstarsze religijne spotkanie młodzieży w Polsce odbywało się na Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Co roku gościło około tysiąca młodych ludzi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem wiary, odkrywali wartość wspólnoty kościoła oraz pogłębiali osobistą relację z Bogiem i drugim człowiekiem. – Staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Wszystkie punkty programu: nabożeństwa, konferencje z gośćmi, czy spotkania w grupach będą transmitowane na naszych platformach społecznościowych. Każdego roku młodzież przyjeżdżała na FSM, w tym FSM będzie gościł w ich domach – wyjaśnia o. Marcin Drąg OFM, dyrektor Franciszkańskiego Spotkania Młodych.

Prócz stałych punktów programu, takich jak: spotkania w grupach, msze św., nabożeństwa, spotkania z zaproszonymi gośćmi, czy koncert organizatorzy zadbali o wiele niespodzianek. Na młodych ludzi czekają transmisje zza kulis spotkania, -W tym momencie zarejestrowało się już blisko 1000 uczestników z czego bardzo się cieszymy. Pomimo tego, że nie możemy spotkać się razem na Kalwarii, nowa formuła spotkania jest szansą dla osób, które ze względu na miejsce zamieszkania do tej pory nie mogły uczestniczyć w FSM-ie. W tym roku są z nami uczestnicy z Niemiec, Słowacji, Ukrainy a nawet z… Ugandy i Paragwaju. FSM jest dla wszystkich, bo młodość to stan ducha, czego dowodem jest to, że, najmłodszy uczestnik ma 13 lat, a najstarszy 66. – dodaje Ewelina Dyląg-Pawłyszyn, szefowa biura Franciszkańskie Spotkania

33. Franciszkańskie Spotkanie Młodych rozpoczęło się w środę 29 lipca mszą świętą o godzinie 18, a zakończy w sobotę 1 sierpnia o 22 Apelem Maryjnym. Wydarzenie odbędzie się w formie on-line bez stacjonarnego udziału uczestników.

Bezpłatna rejestracja jest prowadzona pod adresem https://fsm.franciszkanie.pl/33-fsm/. Na każdą zarejestrowaną osobę czeka pakiet uczestnika oraz treści dodatkowe, publikowane w zamkniętej grupie na platformie Facebook.. FSM ma charakter religijny. Jego organizatorem jest krakowska prowincja franciszkanów im. św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię.