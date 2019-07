Rozmawiali o „Sokole”

[Zdjęcia] O tym jakie inicjatywy kulturalne były podejmowane w Sokole w latach jego świetności oraz jaką funkcję powinien on pełnić obecnie, rozmawiano z mieszkańcami Rozwadowa, podczas spotkania, które odbyło się 4 lipca w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Spotkanie poprowadzili pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Sokoła.

W budynku, który zyskał nazwę: „Rozwadowski Dom Kultury Sokół w Stalowej Woli”, obecnie prowadzone są prace wyburzeniowe i remontowe wewnątrz obiektu. Trwają także prace budowlane przy dobudówce, która znajduje się w tylnej części obiektu. Nowa część powstaje w miejscu wyburzonych pomieszczeń gospodarczych.

– Jeżeli chodzi o nową część, to jest ona dobudowywana w nawiązaniu do budynku, który jest remontowany. Wnętrza jednak będą trochę inne i nie tak spektakularne jak w remontowanym budynku. Cała estetyka budynku została w zasadzie odtworzona. Nie robimy czegoś nowego. Docelowo chcemy odtworzyć to, jak Sokół wyglądał 100 lat temu. Tynki elewacyjne, wszystko związane ze sztukaterią, ozdoby są wykonywane starodawną metodą ciągnienia. Cokół, który będzie wykonany w całości z piaskowca, będzie odcinał się na wysokości gruntu. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna w większości będzie nowa, ale w 100 proc. wykonywana w ramach tego co było kiedyś. Również parkiety, które ze względu na swój zły stan zostały w całości zerwane, będą układane w ten sam sposób i z tego samego drewna – wyjaśnia Michał Wosk z Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu w UM Stalowej Woli…

