Rozmawiali o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

[Zdjęcia] Odpowiedzialny, społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony – taki rozwój naszego państwa, zakłada Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. W ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych projektu, 23 stycznia w Stalowej Woli odbyło się otwarte spotkanie, którego gośćmi i jednocześnie prelegentami byli: Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki oraz Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego

Dwa lata temu, w lutym 2017 roku, władze państwa przyjęły rządową Strategię Średniookresową na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w skrócie nazywaną Planem Morawieckiego. Teraz przyszedł czas na tworzenie strategii sektorowych. Jedną z nich jest właśnie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

– To najważniejsza strategia dla wszystkich tych instytucji, które zajmują się rozwojem regionalnym. Na pewno jest to najważniejsza strategia dla mojego resortu, jak również dla wszystkich samorządów w naszym kraju. To drogowskaz dla samorządów i pewnego rodzaju biblia, ponieważ zawiera wszystkie zasady na których chcemy oprzeć swój rozwój – mówi minister Jerzy Kwieciński…

To jedynie fragment artykułu. Całość przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 4 (24.01.2019)