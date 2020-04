Rowery miejskie póki co nie wrócą na ulice Stalowej Woli

Zgodnie z zapisami umowy zawartej z operatorem systemu rowerów miejskich Orange Polska S.A. i Roovee S.A. jednoślady miały pojawić się na ulicach Stalowej Woli w pierwszy dzień wiosny. Tak się jednak nie stało. W związku z panującą epidemią koronawirusa Miejski Zakład Komunalny zdecydował się wstrzymać montaż rowerów aż do odwołania.

W porozumieniu z operatorem systemu Miejski Zakład Komunalny podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania inauguracji sezonu systemu Stalowa Wola Miasta Rowerów. Mając na względzie zdrowie i życie naszych użytkowników, działając w szeroko pojętym interesie publicznym robimy wszystko by zminimalizować możliwości przenoszenia się wirusa. Realizacja usługi w chwili obecnej wymagałaby stałej dezynfekcji każdego roweru, co ze względów logistycznych byłoby ogromnym wyzwaniem. Jak tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, rowery miejskie wrócą na ulice Stalowej Woli, o czym będziemy Państwa informować – wyjaśnia Karolina Głogowska, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji i współpracy gospodarczej.

Rowery przeszły przegląd techniczny i wrócą naprawione i gotowe do jazdy. Podobnie jak poprzednio na mieszkańców czekać będzie 120 rowerów w tym 10 rowerów dziecięcych, 5 typu tandem, 10 rowerów cargo i 10 z fotelikiem dla dziecka.